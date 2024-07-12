12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail’in 9 ay işkence yaptığı Filistinli Muazzez Halil Abiyyat A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr Mehmet Karataş
Giriş: 12.07.2024 11:42 Güncelleme: 12.07.2024 11:43
ABONE OL
İsrail’in 9 ay işkence yaptığı Filistinli Muazzez Halil Abiyyat A Haber’e konuştu

Filistinli Muazzez Halil Abiyyat, İsrail hapishanesinde 9 ay  insanlık dışı işkencelere maruz kaldı. Hiçbir suçlama yapılmadan aylarca cezaevinde tutulan 5 çocuk babası Filisintli yaşadıklarını A Haber mikrofonuna anlattı.

Filistinli Muazzez Halil Abiyyat İsrail hapishanelerinde işkence gören Filistinlilerden sadece biri. Aylarca cezaevinde işkence yapıldıktan sonra serbest bırakılan Abiyyat yaşadıklarını A Haber'e anlattı ve "25 Ekim'de 2023'te işgal güçleri evimi bastı. Hırsız gibi evime saldırdılar. Beni çocuklarımdan, karımdan ayırdılar. Negev Cezaevi Guantanamo gibi. Zincirlenip, gözlerim bağlı sorguya girdim" ifadelerini kullandı.

Muazzez Halil Abiyyat A Haber mikrofonlarına anlattıkları şöyle:

Toprakları on yıllardır nefret dolu bir işgal altında acı çeken herhangi bir Filistin vatandaşı gibiyim. 25 Ekim'de 2023'te işgal güçleri evimi bastı. Hırsız gibi evime saldırdılar. Beni çocuklarımdan, karımdan ayırdılar. Karım hamileydi ve beni gözaltı merkezine götürdüler.

BENİ NORMAL BİR İNSAN OLARAK GÖRÜYOR MUSUN?

Sonra Şin Bet tarafından soruşturmaya çağrıldım ve zincirlenip gözlerim bağlıyken sorguya girdim. Tutuklanmadan Önceki resmimi görüyorsunuz ve şu anki halimi görüyorsunuz. Şimdi beni normal bir insan olarak görüyor musun? Orada yiyecek yok, su yok, ilaç yok ve dayak ve sürüklemekten başka bir şey yok. Özgürleştiğim andan bugüne kadar dış görünüşüme yansıyan hastalıklardan muzdarip oldum.

EN İĞREN ÖLDÜREM YÖNTEMİ

Negev hapishanesinde yaklaşık 3.000 mahkum olduğu için mahkumlar arasında yaygın olan birçok hastalık var. Kardeşlerim mahkumlar durumları çok ama çok kötü ve basından, insan haklarından, uluslararası kurumlardan, Kızıl Haç'tan ve hatta hayvan hakları kurumlarına kadar dünyanın tüm özgür insanlarına sesleniyorlar. Biz insanız, bu yüzden insan hakları kurumlarına ihtiyacımız var. Çünkü bu kötü şöhretli hapishanede en iğrenç öldürme ve işkence yöntemleri uygulanıyor.

TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI

Mahkumlar arasında yaygın hastalıklar var, bu nedenle yaklaşık 2000 mahkumun hapishaneden siyah torbalar içinde serbest bırakılmasını bekliyorum. Dünyadaki tüm özgür insanlara o hapishaneye gitmeleri ve bu hapishanenin koşullarına bakmaları için çağrıda bulunuyorum.

Terör devleti İsrail’in gerçek yüzünü dünyaya haykırdıTerör devleti İsrail’in gerçek yüzünü dünyaya haykırdı TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN GERÇEK YÜZÜNÜ DÜNYAYA HAYKIRDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör