İsrail’in 9 ay işkence yaptığı Filistinli Muazzez Halil Abiyyat A Haber’e konuştu

EN İĞREN ÖLDÜREM YÖNTEMİ

Negev hapishanesinde yaklaşık 3.000 mahkum olduğu için mahkumlar arasında yaygın olan birçok hastalık var. Kardeşlerim mahkumlar durumları çok ama çok kötü ve basından, insan haklarından, uluslararası kurumlardan, Kızıl Haç'tan ve hatta hayvan hakları kurumlarına kadar dünyanın tüm özgür insanlarına sesleniyorlar. Biz insanız, bu yüzden insan hakları kurumlarına ihtiyacımız var. Çünkü bu kötü şöhretli hapishanede en iğrenç öldürme ve işkence yöntemleri uygulanıyor.