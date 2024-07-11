Kira sözleşmesi yaparken bu 10 maddeye dikkat! Listeye bakmadan imzayı atmayın | Doğru kira sözleşmesi nasıl yapılır, tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanır?

Son yıllarda Türkiye'de ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar giderek artıyor. Artan kira ücretleri ve uygulanan zam limitleri, bu ilişkilerde önemli gerilimlere neden oluyor.

İşte bu durumu en aza indirebilmek adına hazırlanacak doğru bir kira sözleşmesinin önemi büyük. Peki, etkili bir kira sözleşmesi için nelere dikkat etmek gerekir? İşte detaylar: