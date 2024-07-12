Balıkçı teknesine Yunan saldırısı! Neler yaşandığını tekne kaptanı İlker Özdemir A Haber’de anlattı
Yunan unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Zürafa Kayalıkları mevkiinde avlanan Türk balıkçının teknesine çarparak hasar verdi. O anlar kameraya an be an yansıdı. Neler yaşandığını tekne kaptanı İlker Özdemir A Haber’de anlattı. İşte tüm detaylar…
BALIKÇI TEKNESİNE YUNAN SALDIRISI
İlker Özdemir, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için Zürafa Kayalıkları açıklarına gitti. Bu sırada Yunan unsurları süratle Özdemir'in teknesinin yanına geldi. Ardından Yunan Sahil Güvenliği, balıkçı teknesine çarparak hasar verdi.
TEKNE SU ALDI
İlker Özdemir, 112 acil sağlık hattını arayarak durumu bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi. Tekne çarpmanın etkisiyle yavaş yavaş su aldı. Teknedeki su, Özdemir ve oğlu tarafından tahliye edilmeye çalışıldı. Teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yapıldı.
LİMANA ÇEKİLDİ
Tekne, 2 sahil güvenlik botuna yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na çekildi. Yunan saldırısına uğrayan tekneni kaptanı İlker Özdemir, A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu oldu ve o anda neler yaşandığını anlattı.
BİLEREK ÇARPTI BATIRMAK İSTEDİ
İlker Özdemir: Biz balıkçıyız ve yıllardır bu alanlarda avlanıyoruz. Yine aynı yerde avlanıyorduk ve Yunan botundan çok da uzaktaydık hatta 10,5 mildeydik. 1 sefer bizim önümüzden döndü sonra 2. dönüşünü yaptı ve 3. seferde kasıtlı şekilde vurdu ve bizi batırmak istedi. Biz de bu kadar ileri gideceklerini düşünmedik.
ÖLME RİSKİMİ ÇOK YÜKSEKTİ
Olayda oğlum yaralandı. Bizler o sırada Yunan botu geliyor diye çekim yapıyorduk. Bize en yakın yer 14 mildi ve batma riskimiz vardı. Teknemiz batmadı ancak çok su aldık. Ölme riskimiz çok fazlaydı ve bugün yoktuk. Bizler aradıktan 17 dakika sonra botlarımız bize ulaştı ve kurtulduk. Ancak Yunanlar o sırada gitmişti.
DAHA ÖNCEDE SALDIRIYA UĞRADIK
Maalesef yine aynı şeyleri yaşamış olduk. Biz daha öncede saldırıya uğradık. Zürafa Kayalığı denilen bölgede Türk karasuları olan bölgede avlanıyoruz. Ancak Yunan buranın kendisinin olduğunu iddia ediyor. Biz bu sularda yasal evrak ve belgelerimizle avlanıyoruz. Geçmişte yaşadığımız olayın bir benzerini daha yaşamak bizi hem üzdü hem şaşırttı. Çok kötü duygular içerisindeyiz. Çocuğumla ölebilirdik. Bilerek bize bunu yaptılar.
GÜLEREK ÇEKİP GİTTİLER
Etrafımızda 3 sefer döndüler toplam 7 dakika sürdü. 3 seferi biz göremedik çünkü onlar da bizim çekimimizi yapıyordu ve nereye vuracaklarını 2 seferden sonra hesapladılar. Bizim olduğumuz yere değil teknenin burun tarafına vurdular. Bindirerek çarptılar hatta kamaranın üzerine kadar geldiler ve bize de gülerek işaret ettiler. Bir imada bulunarak çekip gittiler.
ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI KALDI
Çarpmadan sonra elektrik sistemleri tamamen kapandı. Camlar patladı yaralandık ve çok kan aktı. Bizler sadece o sırada Sahil Güvenlik'i aradık başka bir şey yapamadık. Elimiz kolumuz bağlı kaldık. Tekneye burdukları yer tam olarak batıracak yer çünkü oraya vurdu mu kamara yatar bizim kılıç avları için koyduğumuz direkler bizi kurtardı. Yani o direkler bizi ölümden kurtardı. Devletimiz bize sahip çıkacaktır.
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