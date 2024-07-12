Balıkçı teknesine Yunan saldırısı! Neler yaşandığını tekne kaptanı İlker Özdemir A Haber’de anlattı

DAHA ÖNCEDE SALDIRIYA UĞRADIK

Maalesef yine aynı şeyleri yaşamış olduk. Biz daha öncede saldırıya uğradık. Zürafa Kayalığı denilen bölgede Türk karasuları olan bölgede avlanıyoruz. Ancak Yunan buranın kendisinin olduğunu iddia ediyor. Biz bu sularda yasal evrak ve belgelerimizle avlanıyoruz. Geçmişte yaşadığımız olayın bir benzerini daha yaşamak bizi hem üzdü hem şaşırttı. Çok kötü duygular içerisindeyiz. Çocuğumla ölebilirdik. Bilerek bize bunu yaptılar.