Katliamın ve savaşın gölgesinde NATO zirvesi! Rusya ve Ukrayna savaşı ile İsrail’lin Gazze katliamı nasıl sonuçlanacak?

EN ÖNEMLİ MADDELER

Dr. Hazar Vural Jane: Türkiye son haftaları çok diplomatik çalışmalarla geçirdi. Doğu ve Asya devletleri yapılan ortaklıkları görüşmeleri ve konuşmaları iyi takip etmeliyiz. Türkiye'nin kuzeyinde 2 komşusunun savaşı devam ediyor. Bu şu anda NATO'nun ve Avrupa'nın bir numaralı güvenlik konusudur. Masanın üzerinde duran ve onlar açısından en önemli konu budur. Fakat Türkiye açısından bakıldığı zaman en az bunun kadar önemli olan bir Gazze konusu vardır.