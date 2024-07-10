Katliamın ve savaşın gölgesinde NATO zirvesi! Rusya ve Ukrayna savaşı ile İsrail’lin Gazze katliamı nasıl sonuçlanacak?
Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılına doğru giderken İsrail’in Gazze’de başlattığı katliamın üzerinden ise neredeyse 9 ay geçti. 3. Dünya Savaşı korkusu hem insanları hem ekonomileri sarmış durumda. Öte yandan Türkiye’de sınır güvenliği için NATO’dan ortak adımlar bekliyor. Savaş ve katliamın gölgesinde NATO zirvesi ABD’de yapılıyor. Peki NATO 3. Dünya Savaşı'nı engeller mi? NATO'nun yeni Rusya planı ne olacak? NATO öncesi Rusya'dan Kiev'e bombardıman ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan ABD'de ne mesaj verecek? Gazze’de katliam yapan İsrail’e baskı kararı alınır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural Jane değerlendirdi.
Gözler, NATO liderler zirvesinin düzenlendiği Amerika Birleşik Devletleri'nde. Katılımcılar arasındaki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington programı da başladı. İlk görüşme Macaristan Başbakanı Vıctor Orban ile gerçekleşti. Vıktor Orban geçtiğimiz günlerde Batı'ya rağmen Rusya lideri Putin ile görüşmüş ve barış için adımlar atmaya çalışmıştı.
KATLİAM VE SAVAŞIN GÖLGESİNDE ZİRVE
Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılına doğru giderken İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamın üzerinden ise neredeyse 9 ay geçti. 3. Dünya Savaşı korkusu hem insanları hem ekonomileri sarmış durumda. Savaş ve katliamın gölgesinde NATO zirvesi ABD'de yapılıyor. Peki NATO 3. Dünya Savaşı'nı engeller mi? NATO'nun yeni Rusya planı ne olacak? NATO öncesi Rusya'dan Kiev'e bombardıman ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan ABD'de ne mesaj verecek? Gazze'de katliam yapan İsrail'e baskı kararı alınır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural Jane değerlendirdi.
EN ÖNEMLİ MADDELER
Dr. Hazar Vural Jane: Türkiye son haftaları çok diplomatik çalışmalarla geçirdi. Doğu ve Asya devletleri yapılan ortaklıkları görüşmeleri ve konuşmaları iyi takip etmeliyiz. Türkiye'nin kuzeyinde 2 komşusunun savaşı devam ediyor. Bu şu anda NATO'nun ve Avrupa'nın bir numaralı güvenlik konusudur. Masanın üzerinde duran ve onlar açısından en önemli konu budur. Fakat Türkiye açısından bakıldığı zaman en az bunun kadar önemli olan bir Gazze konusu vardır.
TÜKİYE ASLA UNUTTURMUYOR
2023 yılının ekim ayından beri dünyada Gazze'ye en çok insani yardım yapan Türkiye, her diplomatik toplantıda Gazze'yi öne getiren Türkiye, asla unutulması gerektiğini altını çizen yine Türkiye, bunun yanından bir de arabuluculuk ve bir an önce 2 devletli çözümü masaya sürekli olarak getiren Türkiye'dir. 9 ay geride kalmasına rağmen Gazze'de insani kriz devam ediyor. Hala insanların sığındığı okullar vuruluyor.
TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİLİYOR
Suriye'nin kuzeyinde sözde yapılanma ile Türkiye'nin bu konuda attığı adımlar Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında yapılan görüşmede ele alındı. Bu konuda NATO'yu düşündüğümüz zaman Türkiye uzun süredir orada ayrı bir noktada. YPG/PYD terör yapılanmasına ABD'nin açıktan ve resmi olarak mali, stratejik desteği var. NATO kimliği çerçevesi kapsamında düşündüğünüz zaman birliğin en önemli devletlerinin bu karşıtlığı ve Türkiye'nin anlaşılmaması kabul edilemez. Orada doğrudan Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir terör yapılanması var. Putin burada kolaylaştırıcı rol oynayarak Ankara-Şam arasındaki ilişkileri normalleştirme çabasına girdi.
KİMLİKSEL BAZDA İLİŞKİLER KÖTÜ
NATO'nun son strateji belgelerinde Çin, Rusya ve İran var. Tehditlere bakışlar farklı. NATO için ilk sırada Putin'in durdurulması var. Türkiye'nin bakışı ise farklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği Türkiye, NATO'nun bel kemiği ülkelerinden biridir. NATO'nun sınırları Türkiye-Suriye sınırlarında bitiyor. Terör konusunda Türkiye'ye yeterince destek vermemek kabul edilir bir şey değil. Kimliksel bazda ABD-Türkiye ilişkilerine çok kötü yansımıştır.
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