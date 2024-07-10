İsrail okula sığınmış top oynayan çocukları katletti! İsrail’in taktiklerini canlı yayında anlattı

DEVLET DEĞİL TERÖR ÖRGÜTÜ

Gazze'de sabah olduğunda nereden bomba geleceğini ya da hangi merminin sizi bulacağını bilmiyorsunuz. Ya da hangi yakınınızı kaybedeceğinizi bilmiyorsunuz. Böyle bir ortamda umut olmaya çalışan gençlere İsrail vicdansız bir saldırı gerçekleştirdi. Bunlar normal insan ya da normal devlet statüsündeki bir yapı değil. Net şekilde söylüyorum İsrail devleti bir terör örgütüdür. İsrail ordusu bu terör örgütünün silahlı koludur. Tıpkı YPG/PYD gibi tıpkı FETÖ gibi tıpkı DHKP-C gibi bir örgüttü. Daha büyük olması onu meşru yapmaz: Daha güçlü ve daha yüksek teknolojik silahlara sahip olması onu meşru yapmaz. Bu yapının derhal durdurulması gerekiyor. Çok geç kalındı.