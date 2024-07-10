İsrail okula sığınmış top oynayan çocukları katletti! İsrail’in taktiklerini canlı yayında anlattı
İsrail'in Gazze'deki katliamı dünyanın gözü önünde devam ediyor. Tel Aviv güçleri bir kez daha sivillerin sığındığı okulu vurdu. İsrail'in Gazze'de son okul saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Peki terör devleti İsrail’i kim durduracak? Soykırımcı İsrail ne planlıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Kemal Olçor değerlendirdi.
VAHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Bahçedeki siviller korkuyla kaçmaya başladı. Kamera kayıttan çıkmadı ve vahşet anları görüntülendi. İsrail'in saldırısında 29 kişi hayattan koparıldı. 50'den fazla da yaralı var.
SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKUL
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Kemal Olçor değerlendirdi.
İNSANLARIN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME İSTEMİYOR
Askeri stratejist Kemal Olçor: Burada NATO'yu, BM'yi ya da uluslararası barış yapım süreçlerini konuşmak mümkün ama sözlerin kifayetsiz kaldığı an İsrail'in çocukları bombaladığı andır. İsrail; insanların olağan akışı içinde bir yerde toplanan masum çocukları, gençleri, kadınları ve bebekleri hedef alıyor. Sniper ile masum insanları alnından vuran bir katil devletten bahsediyoruz. Burada zor şartlarda olan insanların yüzlerinde gülümseme istemiyorlar. İnsanların yüzlerinde umut istemiyorlar.
YOKLUK İÇİNDEKİ IŞIK
Bölgede hayata tutunmaya çalışan kadınları ve gençleri çocukları hedef alıyorlar. Burada insanların çok ciddi kayıpları var. Şehitler verildi, bazı aileler tamamen yok oldu gitti. İşte tüm bu acıların ortasında basit bir sportif aktivite yapılırken tutunacak bir dal aranırken o umudu bile söndürmek için çok acımasız bir saldırı yapılıyor. Bunlara devlet demek doğru değil; katil sürüsü yokluk içinde ışık olmaya çalışan gençleri vurdu. Bunlar daha genç ve daha önlerinde bir hayat var.
DEVLET DEĞİL TERÖR ÖRGÜTÜ
Gazze'de sabah olduğunda nereden bomba geleceğini ya da hangi merminin sizi bulacağını bilmiyorsunuz. Ya da hangi yakınınızı kaybedeceğinizi bilmiyorsunuz. Böyle bir ortamda umut olmaya çalışan gençlere İsrail vicdansız bir saldırı gerçekleştirdi. Bunlar normal insan ya da normal devlet statüsündeki bir yapı değil. Net şekilde söylüyorum İsrail devleti bir terör örgütüdür. İsrail ordusu bu terör örgütünün silahlı koludur. Tıpkı YPG/PYD gibi tıpkı FETÖ gibi tıpkı DHKP-C gibi bir örgüttü. Daha büyük olması onu meşru yapmaz: Daha güçlü ve daha yüksek teknolojik silahlara sahip olması onu meşru yapmaz. Bu yapının derhal durdurulması gerekiyor. Çok geç kalındı.
İSRAİL SOYKIRIM DEVLETİDİR
Top oynayan, futbol maçı oynayan insanları eldeki tüm mevcut silahları kullanarak öldürmek nasıl bir cani harekettir. Bunu dünyaya nasıl aktaracağız? NATO, BM nerede? İİT veya Brics nerede? Bunların hepsi önümüzdeki yıllarda kağıt üzerinde kalacaklar. Bunların derhal toplanması ve harekete geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin yaptığı çağrılar var. Güney Afrika'nın başvurusuyla soykırım yapıldığı tescillendi. İsrail bir soykırım devletidir. Daha ne olması gerekiyor. Yaptırım gücü yok kolluk gücü yok. Uluslararası kuruluşları o kadar dizayn etmişler ki işin içinden çıkılmıyor.
DÜNYADAN SİLMEK İSTİYORLAR
Gazze'nin kuzeyinden Refah'a kadar adım adım güvenli bölgeler ilan ettiler. Oraya giden insanlar bir yaşam koşulu oluşturmaya çalışırken güvenli ilan edilen her yer vuruldu. Şimdi de küçük küçük taktik seviyede çeşitli nedenlerle bir araya gelen insanları vuruyor. İnsanları güvenli bölgeye giderken yolda vuruyorlar. Birleşmiş Milletler'in kurduğu çadır kent bile vuruldu. İnsanlar orada yanarak can verdiler. Gazze halkına çok ciddi şekilde baskı var; aç, susuz bırakmak bunun yanında ilaçtan mahrum etmek gibi yollara başvuruluyor. Yani insanları sadece öldürmekle kalmıyorlar tamamen techir ve tecrit ediyorlar. Yani biz öldürmeyelim ağır ağır ölün demeye getiriyorlar.
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