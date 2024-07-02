Sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesi nasıl olacak? A Haber'de anlattı: 5 yılda çözmek mümkün

Başkan Erdoğan, "başıboş köpek sorununda son çalışmalar yapılıyor" ifadelerini kullandı. Peki sahipsiz köpek düzenlemesi nasıl olacak? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alpak, çözüm önerilerini anlattı ve sorunun 5 yıl içerisinde çözülebileceğini belirtti.

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