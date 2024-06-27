3. Dünya Savaşı kapıda! ABD yeni düzen peşinde mi? Bolivya darbesinin arkasında kim var?

ABD'NİN YENİ DÜZENİ İLE ÇİN VE RUSYA KAPIŞMASI

ABD'nin kurmaya alıştığı yeni dünya düzeninde polarizasyon yok hiyerarşik düzen var. Yani en tepede ABD diğer ülkeler aşağı doğru sıralanıyor. Bunu tehdit eden 2 ülke var. Bunlar Çin ve Rusya'dır. Çin bu hiyerarşi içinde yer almak istemiyor başka birçok kutuplu yapıya doğru gitmek istiyor. Çin ortaya koyduğu düzenle 1,5 milyarlık nüfusunu doyurmaya çalışıyor. Çin iktisadi yayılmasına devam edecek. ABD hegemonyasına devam edecek. Dünyada çok fazla stres ve gerilim var. Bunun çok küçük bir ateşleyici ile patlama ihtimali çok yüksek.