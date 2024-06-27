3. Dünya Savaşı kapıda! ABD yeni düzen peşinde mi? Bolivya darbesinin arkasında kim var?
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Zuniga önderliğindeki ordu güçleri La Paz'da hükümet binasını kuşattı. Askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı. Rusya lideri Putin’in 3 hafta önce Bolivya lideri ile görüşmesinden sonra gerçekleşen darbe girişimi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Elon Musk’un 2020’de yapmış olduğu darbe tehdidi içeren mesajı da yeniden gündeme geldi. Peki ABD yeni düzen peşinde mi? Bolivya darbesinin arkasında kim var? Dünyayı büyük savaş korkusu sardı mı? Olası savaşın fitili nerede ateşlenir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
2022 Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı Gazze katliamı dünyada savaşın tansiyonunu iyice yükseltti. Kana susayan İsrail bir taraftan da Lübnan sınırı hedef alıyor. Bölgede sürekli olarak savaş uçakları çeşitli noktaları hedef alıyor.
AVRUPA'YI KORKUTAN ZİYARETLER
Rusya lideri Putin Küba-Vietnam ve Kuzey Kore görüşmeleri Batı'da eski ittifaklar korkusunu yükseltirken Çin lideri Şi'nin Avrupa ziyaretleri ve Sırbistan'daki gövde gösterisi oldukça dikkat çekti. Rusya lideri Putin'in Kuzey Kore ile yapılan silah anlaşmalarına vurgu yapmasından sonra Dağıstan'da bir terör saldırısı meydana geldi ve 19 kişi hayatını kaybetti.
LİDERLERDEN PEŞ PEŞE UYARILAR
Türkiye'nin hem güneyinde hem kuzeyinde savaş pozisyonları alınırken liderlerden sürekli olarak savaş uyarıları yapılıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "3-4 ay içinde büyük bir savaş çıkacak. Tren istasyondan ayrıldı ve kimse onu durduramaz." derken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Kasım ayına kadar hayatta kalmalıyız. ABD seçimleri de var bu nedenle yaz ve sonbaharda hayatta kalmalıyız." ifadelerini kullandı.
"3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİ VAR"
Öte yandan önceki akşam katıldığı canlı yayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "3. dünya harbi beklentisi de dahil olmak üzere bölgesel küresel bir savaş beklentisi içinde olmalı mı dünya?" sorusuna "Bence dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, bu tehdidi ciddiye almalı. Böyle bir risk var" diye cevap verdi.
PUTİN İLE GÖRÜŞME SONRASI DARBE GİRİŞİMİ
Yaşananlar Rusya lideri Putin'e mesaj olarak algılanırken dün ise Güney Amerika ülkesi Bolivya'a ise bir darbe girişimi gerçekleşti. General Zuniga önderliğindeki ordu güçleri La Paz'da hükümet binasını kuşattı. Askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı. Putin'in 3 hafta önce Bolivya lideri ile görüşmüştü.
MUSK'UN DARBE TEHDİT MESAJLARI
Darbe girişimi sonra Space X'in sahibi Elon Musk'un darbe tehdidi yaptığı mesajlar tekrar gündeme geldi. Musk 2020 yılında "İnsanların çıkarına olmayan neydi biliyor musun? ABD hükümetinin Bolivya'da sen lityum alabil diye Evo Morales'e darbeyi organize etmesi" yazmıştı. Peki dünyada neler oluyor? Savaşın eşiğinde miyiz? Gelimeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen ve stratejist Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
DEVLET DIŞI AKTÖRLER VE UZANTILARI
Dr. Kemal Olçar: Dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor. Bunlar içinde ulus üstü yapılar, küresel aktörler, çok uluslu şirketler ve sivil toplu örgütleri var. Devlet dışı aktörler çok etkin olmaya başladı. Ülkelerde ideolojik bir kayıp var. Devlet mekanizmasında güç kayıpları yaşanıyor. Dolayısıyla politika yapım süreçlerinde buna savaş kararları dahil olmak üzere devlet dışındaki aktörler da dahil oluyor. Şu anda ulus devletler güçlenmeye çalışıyor. Devletler dış aktörleri dışarıda bırakmaya çalışıyor.
RUSYA KAYIPLARI GİDERME PEŞİNDE
İşte bu tablo içerisinde Sovyetler Birliği'nde sonra kurulan Rusya Federasyonu bir ağır travma geçiriyor. Bunu Putin ile atlatma çabası var. Bu travmanın nedeni ideolojik ve toprak kayıpların olması. Sosyalist ve kominist model yerini kaybetti. Rusya gücü elde ettikten sonra bazı ülkelerle yeniden temaslara başladı. Kaybettikleri toprakları yeniden kontrol altına almaya çalışıyor. Doğu Avrupa, Balkanlar ve İskandinav bölgeleri kayıp yaşadığı yerler. Kafkasya'yı da kontrol etmeye çalışıyor.
ABD'NİN YENİ DÜZENİ İLE ÇİN VE RUSYA KAPIŞMASI
ABD'nin kurmaya alıştığı yeni dünya düzeninde polarizasyon yok hiyerarşik düzen var. Yani en tepede ABD diğer ülkeler aşağı doğru sıralanıyor. Bunu tehdit eden 2 ülke var. Bunlar Çin ve Rusya'dır. Çin bu hiyerarşi içinde yer almak istemiyor başka birçok kutuplu yapıya doğru gitmek istiyor. Çin ortaya koyduğu düzenle 1,5 milyarlık nüfusunu doyurmaya çalışıyor. Çin iktisadi yayılmasına devam edecek. ABD hegemonyasına devam edecek. Dünyada çok fazla stres ve gerilim var. Bunun çok küçük bir ateşleyici ile patlama ihtimali çok yüksek.
TETİKLEYİCİ NOKTALAR
Şu anda 1. Ve 2. Dünya Savaşı'nda olduğu izler var. O zaman bir suikast ile kömür yatakları savaşın fitilini ateşledi. Şimdi de benzer işaretler var. Sırbistan lideri Vucic burada savaş açıklamaları yaptı bunları ona söyletenler var. Hatta bunun için zaman verdi "3 ay sonra" dedi. Gazze'de din savaşı görüntüsü, Tayvan'daki ideolojik savaş görüntüsü, Ukrayna savaşı ise toprak savaşı görüntüsü verecek. Kaliningrad ise silahlar ve yığınaklar açısında tetikleyici bir nokta olacaktır.
NÜKLEER SİLAH HAZIRLIĞI
Elon Musk; devlet dışı aktörlerin en başında gelen isim olarak öne çıkıyor. 285 milyar dolarlık bir serveti var. Latin Amerika'yı ve Afrika'yı toplayın hepsine yakın bir parası var. İşte bu yüzden bu ifadeler çok önemlidir. Enerji kaynaklarına ve değerli madenlere ulaşmak, değerli iletkenler, çipler bunlara ulaşmak hayati bir kondur. O yüzden orduları bile kullanırlar. Savaş çıkartırlar bölerler parçalarla yeniden yönetirler. ABD dünyayı 6 komutanlığa bölmüştür. ABD hazır olan nükleer silahlarını yüzde 25'e çıkardı.
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