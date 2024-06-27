3. Dünya Savaşı kapıda! ABD yeni düzen peşinde mi? Bolivya darbesinin arkasında kim var?

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Zuniga önderliğindeki ordu güçleri La Paz'da hükümet binasını kuşattı. Askerlerin hükümet binasına zorla girmesinin ardından Devlet Başkanı Luis Arce, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı. Rusya lideri Putin’in 3 hafta önce Bolivya lideri ile görüşmesinden sonra gerçekleşen darbe girişimi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Elon Musk’un 2020’de yapmış olduğu darbe tehdidi içeren mesajı da yeniden gündeme geldi. Peki ABD yeni düzen peşinde mi? Bolivya darbesinin arkasında kim var? Dünyayı büyük savaş korkusu sardı mı? Olası savaşın fitili nerede ateşlenir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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