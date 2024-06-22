Kazadan sadece dakikalar önce... Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi polisin uyarısı faciayı önledi | O polis memuru A Haber’de

BAKAN YERLİKAYA: EN ÇARPICI ÖRNEĞİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, "9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik ekiplerimiz sürücülerimizi bilgilendirdi, bilgilendirmeye de devam ediyor. Sosyal medya mesajlarımızda, araçlarımızda ve otobüs yolculuklarında emniyet kemeri takmanın önemini vurguladık. Trafik polislerimiz de otobüslerde emniyet kemeri kontrolleri yaptı. İşte bunun en çarpıcı örneği Bursa-Antalya seferini yapan bir otobüste yaşandı. Trafik ekiplerimiz otobüsteki yolculara uyarılarda bulundu ve emniyet kemeri takmalarının hayat kurtardığını ifade etti. Otobüs Kütahya'da maalesef şarampole yuvarlandı. Ancak yolcularımızın emniyet kemerleri takılıydı. Kazada 5 vatandaşımız hafif yaralandı ve tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiler. Kaza geçiren yolcular; Eskişehir çıkışında otobüslerini trafik polislerinin kontrol ettiğini ve emniyet kemeri konusunda kendilerini uyardıklarını söylediler. Sevgili sürücülerimiz, Kurban Bayram tatil dönüşü devam ediyor. Yollarımızda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım. Bu uyarıları dikkate alalım ki YOLUN SONU BAYRAM OLSUN #YolunSonuBayramOlsun #HayatlaYarışılmaz" ifadelerini kullandı.