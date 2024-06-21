Gram altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber’de rakam verdi: Hareketli olabilir

"İKİNCİ YARI DAHA HAREKETLİ OLABİLİR"

Ons altında güçlü seyir devam ediyor. Gram altında 2.500 TL'nin üzerinde 3 bin TL'nin yolu açıldığı anlamına gelecektir. İkinci yarı biraz daha hareketli olabilir.