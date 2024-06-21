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Gram altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber’de rakam verdi: Hareketli olabilir

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 21.06.2024 11:02 Güncelleme: 21.06.2024 11:13
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Gram altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber’de rakam verdi: Hareketli olabilir

Piyasalar güne nasıl başladı? Haftanın son iş gününde borsa, döviz ve altında seyir ne yönde? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında piyasalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gram altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber’de rakam verdi: Hareketli olabilir

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altında 2.400 seviyesine kadar düşüşler görmüştük ama yeniden 2.500 sınırındayız.

Gram altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber’de rakam verdi: Hareketli olabilir

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Gözler FED'de eylül ayında faiz indirimi gelecek mi gelmeyecek mi bunu anlamaya çalışıyoruz.

Faizin indiği senaryoda altın güçlenecek demektir.

Gram altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber’de rakam verdi: Hareketli olabilir

"İKİNCİ YARI DAHA HAREKETLİ OLABİLİR"

Ons altında güçlü seyir devam ediyor. Gram altında 2.500 TL'nin üzerinde 3 bin TL'nin yolu açıldığı anlamına gelecektir. İkinci yarı biraz daha hareketli olabilir.

Gram altında beklenti ne? Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber’de rakam verdi: Hareketli olabilir

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