Türkiye'nin "deprem röntgeni" çekildi! En riskli şehirler hangileri?
Türkiye'nin yer hareketleri uzay teknolojileri kullanılarak gözlemlenirken deprem açısından en riskli iller belli oldu. Peki o iller hangileri yapılan çalışmalardan hangi bilgiler elde edildi? Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.
Uzay teknolojileri kullanılarak yer hareketleri adım adım incelendi ve Türkiye'nin deprem röntgeni çekildi. Türkiye'nin en gergin faylarını canlı yayında anlatan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu dikkat edilmesi gereken yerleri tek tek saydı.
FAYLARIN HAREKET TAKİBİ
Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu: Uzay teknolojilerini kullanarak yer kabuğu üzerindeki fayların yıllık hareket hızlarını belirleyebiliyoruz. Elimizde M.Ö'den 222 yılında kadar giden 6'dan büyük deprem kayıtları da var. Bunları birleştirdiğimiz zaman bir fayın en son kırılmasından bu yana ne kadar hareket biriktirdiğini görme imkanımız söz konusu olabiliyor.
YER YER SAYDI
İşte bunlara bakıldığı zaman özellikle Güney Marmara'da; Bandırma, Gemlik ve Mudanya tarafları yine Sakarya'nın güneyinde Pamukova, Geyve tarafındaki fayların bin 500 yıl önce büyük depremler ürettiğini görüyoruz. Geçen süre içerisinde de biz bunları yavaş faylar ya da sinsi faylar olarak adlandırıyoruz. Bunlar yılda birkaç milimetre hareket ediyorlar. Dolayısıyla bizim bildiğimiz Kuzey Anadolu ya da Doğu Anadolu Fay Hatları gibi değil çok daha uzun kırılma periyotları söz konusu. Uzun süredir kırılmayan bu faylar oldukça fazla enerji biriktirmiş durumda.
İZMİR VE ÇEVRESİ TEHLİKE ALTINDA
İzmir bölgesi, Denizli ve Manisa bölgesinde de yaklaşık olarak bin 500 yıldır enerji biriktiren faylarımız var. Tarihsel kayıtlarda gösterdiği kadarıyla 6'dan büyük depremler üretmiştir. Bunlar yeniden benzer büyüklükte deprem üretecekler ve sadece sürelerini bekliyorlar. Şu anda Türkiye'de en gergin faylar bunlar.
"İSTANBUL DEPREMİ" İFADESİ YANLIŞTIR
Direkt olarak İstanbul depremi demek doğru tabir olmaz. Çünkü bunlar Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolları ve burada olacak bir depremden güneydeki illerde etkilenecek. Bunu söylemekte ve bilmekte fayda var. İstanbul depremi denilince sanki diğer illerin hazırlık yapmaması gibi bir anlam ortaya çıkıyor ancak bu yanlış bir durumdur.
ETKİLENECEK İLLER
Eğer ki kuzey kollardan biri kırılırsa mutlaka ki Tekirdağ, Çanakkale, Bandırma, Balıkesir, Bursa ve İzmit etkilenecektir. Burada ister kuzey ister güney kol olsun mutlaka depreme hazırlık yapılması gerekir. İstanbul'un her noktasında zemin bilgilerini yakın zamanda paylaşacağız. Bizim internet sitesinde bunlar yayınlanacak. Vatandaşlarımız bölgelerinde fay var mı? Bu fay en son ne zaman kırılmış? Kaç büyüklükte deprem olmuş. Merak edilen her şeyi görebilecekler.
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