Türkiye'nin "deprem röntgeni" çekildi! En riskli şehirler hangileri?

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İşte bunlara bakıldığı zaman özellikle Güney Marmara'da; Bandırma, Gemlik ve Mudanya tarafları yine Sakarya'nın güneyinde Pamukova, Geyve tarafındaki fayların bin 500 yıl önce büyük depremler ürettiğini görüyoruz. Geçen süre içerisinde de biz bunları yavaş faylar ya da sinsi faylar olarak adlandırıyoruz. Bunlar yılda birkaç milimetre hareket ediyorlar. Dolayısıyla bizim bildiğimiz Kuzey Anadolu ya da Doğu Anadolu Fay Hatları gibi değil çok daha uzun kırılma periyotları söz konusu. Uzun süredir kırılmayan bu faylar oldukça fazla enerji biriktirmiş durumda.