Türkiye Ege’de 9 noktada petrol arayacak! hangi noktalarda petrol aranacak?

BAŞVURU VE RUHSAT ÇALIŞMASI

A Haber muhabiri Tayfun Er: Çok önemli bir gelişme yaşıyoruz. TPAO Ege'de 9 farklı bölgede petrol arama çalışması için başvuruda bulundu ve ruhsatlandırma çalışması yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda MTA Sismik-1 gemisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Kaptan Piri Reis Gemisi ile petrol arama sismik çalışmaları yapılmıştı.