Türkiye Ege'de 9 noktada petrol arayacak! hangi noktalarda petrol aranacak?
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ege Denizi'nden tam 9 sahada petrol araması gerçekleşecek. Peki hangi noktalarda arama yapılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında anlattı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz ve Akdeniz'den sonra Ege Denizi'nde sondaj yapacak. Ege'de 9 noktada petrol araması gerçekleştirilecek. Ege Denizi'nde hangi noktalarda petrol aranacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında anlattı.
BAŞVURU VE RUHSAT ÇALIŞMASI
A Haber muhabiri Tayfun Er: Çok önemli bir gelişme yaşıyoruz. TPAO Ege'de 9 farklı bölgede petrol arama çalışması için başvuruda bulundu ve ruhsatlandırma çalışması yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda MTA Sismik-1 gemisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Kaptan Piri Reis Gemisi ile petrol arama sismik çalışmaları yapılmıştı.
BATI KARADENİZ YENİ UFUKLAR AÇTI
Son yıllarda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın sismik ve sondaj gemilerinin envantere girmesiyle petrol ve doğalgaz konusunda önemli mesafeler katıldı. Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'da çıkan 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi var. Ege Denizi'nin güneyinde ve kuzeyinde 9 farklı noktada aramalar yapılacak. Bununla ilgili açıklamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
KARADENİZ ARAMA ÇALIŞMALARI TAM GAZ
Yabancı kaynaklar Sakarya Gaz Sahası'nda 1 trilyon metreküplük doğalgaz rezervinden bahsediyor. Şu anda biz bunun 710 milyar metreküplük kısmını bulduk ve çıkarıyoruz. Çayeli-Trabzon ekseninde petrol arama çalışmaları devam ediyor. Akdeniz'de benzer çalışmalar yürütülüyor.
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