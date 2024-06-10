2. el otomobil alacaklar dikkat! Çin menşeli araçlara ek vergi kararı fiyatları nasıl etkiler? Uzman isim A Haber'de uyardı: Elinin en kuvvetli olduğu dönem
Çin'den ithal edilen otomobillere ek vergi geliyor. Piyasadaki dengeleri nasıl değiştirecek? 2. el fiyatlarını etkiler mi? Otomotiv Piyasası Uzmanı Göksel Erkoyuncu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bu durum 2. el fiyatlarını etkiler mi? Piyasadaki dengeler değişecek mi? Otomotiv Piyasası Uzmanı Göksel Erkoyuncu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2. el araç almak ve satmak isteyen vatandaşlara kritik tavsiyeler verdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bu uygulama Çin'den gelen araçların sadece elektrikli modellerinde vardı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber yüzde 40 aynı zamanda diğer bütün yakıtlar için geçerli olmaya başladı. Zaten bir ek vergi vardı Çin'den gelen arabalarla alakalı. Elektrikli araçları kapsıyordu.
Bazen soruyorlar ÖTV ya da KDV vergisi mi diye, sadece gümrük vergisine getirilen bir ek vergi. Bununla beraber amaçlanan tabii ki yerli üretime destek.
2. EL ARAÇ PİYASASINI NASIL ETKİLER?
Mevcut Çin menşeli araçlarda doğal olarak sıfır kilometre fiyatlarında da bir artış getireceği için burada bir fiyat yükselmesi söz konusu olacak. Sonuçlar geldikten sonra belli olacak.
İkinci ellerle alakalı eğer sıfır kilometrede bir artış söz konusu olursa ikinci ellere de nispi olarak sirayet edecek.
ARAÇ ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!
Şu anki mevcut piyasada alıcı için bu sektörel anlamda çok iyi bir durum değil ama ciddi bir durgunluk söz konusu. Sıfır kilometrede bazı kampanyalar yapıldı. Orada bir hareket var.
EN KUVVETLİ DÖNEM
Alıcının elinin en kuvvetli olduğu dönemdeyiz. Alım için iyi bir dönemdeyiz. Araç değişikliği yapacak kişiler için aradaki makas daha kısa.
"ALIM İÇİN İYİ DÖNEM! SATANLAR DİKKAT"
Mevcut araçların da fiyatları düştü. Alım için iyi bir dönem sadece satanlar için belki biraz beklemesi gerekir.
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