2. el otomobil alacaklar dikkat! Çin menşeli araçlara ek vergi kararı fiyatları nasıl etkiler? Uzman isim A Haber’de uyardı: Elinin en kuvvetli olduğu dönem

2. EL ARAÇ PİYASASINI NASIL ETKİLER?

Mevcut Çin menşeli araçlarda doğal olarak sıfır kilometre fiyatlarında da bir artış getireceği için burada bir fiyat yükselmesi söz konusu olacak. Sonuçlar geldikten sonra belli olacak.

İkinci ellerle alakalı eğer sıfır kilometrede bir artış söz konusu olursa ikinci ellere de nispi olarak sirayet edecek.