05 Haziran 2024, Çarşamba
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Yahudiler provokasyon yapacak mı? Kudüs günü etkinliği ardından Mescid-i Aksa'ya baskın mı yapılacak?
İsrail Lübnan sınırında gerilim hala yüksek. Çatışmalar devam ediyor. ABD'nin Lübnan büyükelçiliği önünde de bir saldırı gerçekleşti. Diğer yandan Kudüs'te de gerilim yüksek. Aşırı sağcı Yahudilerin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapması bekleniyor. Detayları bölgede A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Özkan Şafak aktardı.