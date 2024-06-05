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Yahudiler provokasyon yapacak mı? Kudüs günü etkinliği ardından Mescid-i Aksa'ya baskın mı yapılacak?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 05.06.2024 10:51
İsrail Lübnan sınırında gerilim hala yüksek. Çatışmalar devam ediyor. ABD'nin Lübnan büyükelçiliği önünde de bir saldırı gerçekleşti. Diğer yandan Kudüs'te de gerilim yüksek. Aşırı sağcı Yahudilerin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapması bekleniyor. Detayları bölgede A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameramanı Özkan Şafak  aktardı.
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