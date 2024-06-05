İstanbul’da kaç tane riskli bina var? İstanbul’da kaç tane riskli bina var?

"MESAJI KULAK ARKASI EDİYORUZ"

Nihat Şen: 2 bin yılından önce yapılan binalara dikkat edilmeli. Küçükçekmece'de bunun bir örneğini gördük. Pazar günü oldu eğer ki hafta içi ve mesai saatleri içinde olsaydı çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Burada bir vatandaşımızı kaybettik ancak bir mesaj var. İstinat duvarı, balkon ve üst geçit çökmeleri bize aslında gereken mesajı veriyor. Ancak biz işimize gelmediği için bunu kulak arkası ediyoruz.