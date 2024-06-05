İstanbul'da kaç tane riskli bina var? İstanbul'da kaç tane riskli bina var?
Küçükçekmece'de çöken bina, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemini bir defa daha ortaya koydu. Peki neler yapılabilir, nasıl önlem alınabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen değerlendirdi.
Küçükçekmece'de geçtiğimiz pazar günü çöken ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bina kentte İstanbul'da dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki yapı stokunun tespiti ve kentsel dönüşümü hızlandırma amacıyla başlattığı hızlı tarama testlerinde bugüne kadar yüksek riskli ve çok riskli 1556 bina tespit edildi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM DIŞINDA FORMÜL YOK"
Konuya dair açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüm dışında formül yok. İstanbul'da yaklaşık 600 bin konut riskli durumda" ifadelerini kullandı. Peki İstanbul'da neler yapılabilir? Kentsel dönüşüm nasıl olmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan mimar Nihat Şen değerlendirdi.
"MESAJI KULAK ARKASI EDİYORUZ"
Nihat Şen: 2 bin yılından önce yapılan binalara dikkat edilmeli. Küçükçekmece'de bunun bir örneğini gördük. Pazar günü oldu eğer ki hafta içi ve mesai saatleri içinde olsaydı çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Burada bir vatandaşımızı kaybettik ancak bir mesaj var. İstinat duvarı, balkon ve üst geçit çökmeleri bize aslında gereken mesajı veriyor. Ancak biz işimize gelmediği için bunu kulak arkası ediyoruz.
"MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"
Burada depremden bir ulusal güvenlik probleminden bahsediyoruz. Türkiye'nin ekonomisinin yüzde 45'i İstanbul üzerinden yürüyor. Ülkenin kalbi burası ve 16 milyondan fazla nüfus var. O yüzden bu deprem bir milli güvenlik sorunudur. Bin 556 tane hiçbir müdahale olmadan çökme riski olan bina var. İstanbul'da beklediğimiz bir deprem kırılması gereken bir fay var. Marmara Denizi'ndeki kırılacak fayla kara parçası arasında herhangi bir engel yok. Depremi en fazla hissedecek olanlar denize kıyısı olan ilçeler olacak.
ÇOK ACİL DÖNÜŞÜM ŞART
İstanbul'da 1,5 milyon konuttan 600 binin çok acil şekilde ya yenilenmesi mümkünse güçlendirilmesi gerekiyor. Anadolu Yakası'na nazaran Avrupa Yakası'nda biraz daha fazla dönüşmesi gereken konut var. Bu araştırmalar neticesinde elde edilmiş, bilimsel verilerdir. Bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı demek doğru olmaz ama daha fazlasını yapabilirdik. Geç kalmış değiliz, bugün başlasak işin yüzde 50'sini halletmiş oluruz. Ancak denizde olacak deprem iç bölgeleri de etkileyecek bunu da bilmemiz gerekir.
BAŞVURU ÇOK KOLAY
Anayasal bir hak var. Hiçbir kat malikinin iznini almadan e-Devlet üzerinden başvuru yaparak binanın güvenli olup olmadığını öğrenebiliriz. Olay bu kadar kolay ve kısa. Çok büyük bedeller ödemeden binanızın güvenli olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Çıkan rapor binanın riskli olduğunu gösterirse diğer komşulara bir mesaj gidiyor. Buradaki itirazlardan sonra 30 günlük ve 60 günlük tahliye süreçleri başlıyor.
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