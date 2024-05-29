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A Haber canlı yayınında şoke eden anlar! Cansın Helvacı: Korkunç bir şey

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Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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A Haber canlı yayınında şoke eden anlar! Cansın Helvacı: Korkunç bir şey

Yapay zeka konusu ilk kez MGK toplantısında ele alındı. Yapay zeka dijital çağın tehlikesi mi? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kırık, canlı yayında öyle bir şey izletti ki A Haber Spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem hayrete düştü. İşte o anlar...

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Yapay zeka konusu da ilk kez bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alındı.

Peki yapay zeka kolaylık mı tehdit mi? Yapay zeka dijital çağın tehlikesi mi? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MİLLİ GÜVENLİK SORUNU

Yapay zekanın öneminden bahseden Kırık, "MGK toplantısında yapay zekanın ele alınması artık Türkiye'nin bu teknolojiyi ulusal güvenlik anlamında stratejik olarak öncelikli gördüğünün göstergesi. Yapay zekanın milli güvenlik sorunu oluşturabileceğini hep söylüyorduk." dedi.

CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN ANLAR

Hazırladığı videoyu canlı yayında izleten Kırık, "Geçenlerde bir video izliyordum bir baktım Cansın Helvacı Rusça konuşuyor. Dedim ki acaba Rusça biliyor musunuz gerçekten merak ettim. Rusça konusunda bir eğitim almış mıydınız?" ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ BİR ŞEY"

Görüntüleri izledikten sonra şaşkına dönen Helvacı, "Gerçekten bu korkunç bir şey. Çok korkutucu her şay yapabilirsiniz bununla." şeklinde konuştu.

FARUK ERDEM FRANSIZCA KONUŞTU

Daha sonra hazırladığı bir diğer videoyu izleten Kırık, "Peki Faruk Bey, siz hiç Fransızca konuştunuz mu hayatınızda? Bu da dünkü yayından alınma. Orada sadece yapay zeka dil öğrenmesi aracılığıyla sizin konuşmalarınızın öncelikle tercümesi yapılıyor. Dudak eşleştirmesi aracılığıyla Fransızcaya çevriliyor." dedi.

"DURUM O KADAR VAHİM"

Videoları birkaç saatlik çalışmayla hazırladığını belirten Kırık, "Bunu gösterdik belki güldük ama milli güvenlik sorunu olmasının altında yatan en temel etmen sizin söylemediğiniz konuşmadığınız şeylerin video olarak çıkması. Ben bunu birkaç saatlik çalışmayla yaptım. Durum o kadar ki vahim." ifadelerini kullandı.

Stüdyoda renkli anlar yaşandı. İşte o anlar...

A Haber canlı yayınında şoke eden anlarA Haber canlı yayınında şoke eden anlar A HABER CANLI YAYININDA ŞOKE EDEN ANLAR

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