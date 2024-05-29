A Haber canlı yayınında şoke eden anlar! Cansın Helvacı: Korkunç bir şey

"DURUM O KADAR VAHİM"

Videoları birkaç saatlik çalışmayla hazırladığını belirten Kırık, "Bunu gösterdik belki güldük ama milli güvenlik sorunu olmasının altında yatan en temel etmen sizin söylemediğiniz konuşmadığınız şeylerin video olarak çıkması. Ben bunu birkaç saatlik çalışmayla yaptım. Durum o kadar ki vahim." ifadelerini kullandı.

Stüdyoda renkli anlar yaşandı. İşte o anlar...