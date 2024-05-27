Reisi’nin ölümü sonrası İran’da seçim hazırlığı! Meclis Başkanı adayı Muttaki A Haber’e konuştu

"VEKİLLER DEĞİŞİM İSTİYOR"

A HABER'e konuşan Muttaki, "Halkın Meclis'ten beklentileri çok yüksek. Ülke kurucumuz "Meclis tüm kurumların başıdır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak günümüzdeki Meclis için bu geçerli değil. Meclis sorunların çözümü konusunda istenilen başarıyı gösterememiştir. Bu sebepten bazı milletvekilleri Meclis'in işleyişinde temel bir değişikliğin olması gerektiğine inanıyor." diye konuştu.