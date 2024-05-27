Reisi’nin ölümü sonrası İran’da seçim hazırlığı! Meclis Başkanı adayı Muttaki A Haber’e konuştu
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında ölmesiyle, İran siyasetinde büyük bir boşluk oluştu. İranlı siyasilerse, boş koltuklar için adaylığını koydu bile. O isimlerden biri Meclis Başkan Adayı Manuçehr Muttaki. İran'ın eski Dışişleri Bakanı da olan Muttaki A Haber'e konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Reisi 19 Mayıs Pazar günü akşam saatlerine doğru düşen helikopterde hayatını kaybetti. Reisi ve beraberindeki heyet için ülkede 5 günlük yas ilan edilmişti. Yasın ardında ülkede seçim hazırlığı başladı. Halk 28 Haziran'da sandık başına gidecek ve yeni yönetimi belirleyecek.
A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
Reisi'nin ani ölümüyle birlikte İran siyasi hayatında ciddi bir boşluk oluştu. . İranlı siyasilerse, boş koltuklar için adaylığını koydu bile. O isimlerden biri Meclis Başkan Adayı Manuçehr Muttaki. İran'ın eski Dışişleri Bakanı da olan Muttaki A Haber muhabiri Ekber Karabağ'a özel açıklamalarda bulundu.
"MECLİS GÖREVİNDE BAŞARILI DEĞİL"
Manuçehr Muttaki, "Meclis sorunların çözümü konusunda istenilen başarıyı gösterememiştir. Bu sebepten bazı milletvekilleri meclisin işleyişinde temel bir değişikliğin olması gerektiğine inanıyor." şeklinde konuştu.
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
İran'da yeni bir dönem başlıyor. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yokluğunda İran siyaseti yeniden şekilleniyor ve ülke vatandaşları 28 Haziran tarihinde yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek. Diğer taraftan hafta içinde Salı günü yeni meclis başkanı da seçilecek. Meclis başkanlığı adayları arasında en güçlü adaylardan biri olarak eski Dışişleri Bakanı Muttaki gösteriliyor. Muttaki bugün resmi bir şekilde adaylığını açıkladı.
"VEKİLLER DEĞİŞİM İSTİYOR"
A HABER'e konuşan Muttaki, "Halkın Meclis'ten beklentileri çok yüksek. Ülke kurucumuz "Meclis tüm kurumların başıdır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak günümüzdeki Meclis için bu geçerli değil. Meclis sorunların çözümü konusunda istenilen başarıyı gösterememiştir. Bu sebepten bazı milletvekilleri Meclis'in işleyişinde temel bir değişikliğin olması gerektiğine inanıyor." diye konuştu.
ABD İLE ANLAŞMAYI YAKMIŞTI
Meclis Başkanlığı için adaylığını açıklayan bir diğer isim de Mücteba Zünnur. Kum kenti milletvekili Zünnur, Hasan Ruhani hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı nükleer anlaşmayı Meclis Genel Kurulu'nda ateşe vererek İranlıların hafızasında yer almıştı.
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