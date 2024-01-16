Kahraman komandolar 7/24 vatan nöbetinde! A Haber Irak sınırından aktardı | “Türk milleti rahat uyusun”

"ZOR KELİMESİ YOKTUR, İMKANSIZ SADECE ZAMAN ALIR"

Burada aziz milletimize bir şey demek istiyorum. Jandarma Komandolar için zor kelimesi yoktur. İmkansız sadece zaman alır. Biz bu görev için seçilmiş insanlarız, gönüllü insanlarız. Bizim bunda devletimizin katkısıyla yerli milli silahlarımızla görevlerimize daima hazırız.

Burada Jandarma Komandolar olarak operasyonel faaliyetlerimizde yerli ve milli silahlarımızı kullanıyoruz. Bu sayede düşmana göz açtırmıyoruz. İHA'ların, SİHA'ların, TB2'lerin, TB3'lerin çok katkısı var.