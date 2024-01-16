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Kahraman komandolar 7/24 vatan nöbetinde! A Haber Irak sınırından aktardı | “Türk milleti rahat uyusun”

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Kahraman komandolar 7/24 vatan nöbetinde! A Haber Irak sınırından aktardı | “Türk milleti rahat uyusun”

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Kuzey Irak sınırında kahraman komandolarımızın vatan nöbeti ekranlara yansıdı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, sınırın sıfır noktasında -30 derece gibi zorlu şartlar altında görevlerini icra eden kahramanlarımızla bir araya geldi. Şehitlerimiz için rahmet dileyen Kademeli Üst Çavuş, bulundukları coğrafyanın özelliklerinden bahsederek, “Burada devletimizin sağladığı imkanlar çok iyi. Her hangi bir üst bölgemizde üşüme nedir bilmiyoruz. Jandarma komando olarak biz bunun eğitimini aldık. Bu sarp ve engebeli araziye alışkınız. Aziz millettimizin her zaman arkasındayız” dedi.

Kahraman Jandarma Komandoları, Kuzey Irak sınırı sıfır noktasında vatan nöbeti tutarken dosta güven, düşmana korku salıyor. Gece sıcaklığının neredeyse -35'e düştüğü bölgede, kar kalınlığının 5 metre olduğu zorlu coğrafyada vatani nöbetlerini yerine getiren Mehmetçiğimiz A Haber ekranlarına yansıdı.

Komandolardan Kademeli Üst Çavuş, A Haber Muhabiri Yüksel Akalan'ın sorularını yanıtladı. Üst bölgeden sorumlu Tim Komutanı, bulundukları coğrafi bölgenin sarp ve engebeli olduğu aktarıldı.

Akalan'ın sorusu üzerine TİM Komuta'nı bulundukları coğrafya hakkında detaylı bilgileri aktarırken aynı zamanda Komandoların zorlu şartlara uygun eğitimlerden geçtiğini de aktardı. Bunun yanı sıra Kademeli Üst Çavuş, yerli ve milli silahlarımızın operasyonlarda büyük katkı sağladığını belirtirken Jandarma Komandoların azim ve iradelerinden de bahsetti.

İşte Kademeli Üst Çavuş TİM Komutanı'ndan satır başları:

Başta aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Arazi engebeli, dik ve sarp kayalardan oluşuyor. Gece sıcaklığı -35'i buluyor. Pusu dinleme yaptığımız yerlerde 2,5-3 metre yeri geliyor 4-5 metreye kadar bu kar kalınlığı çıkıyor. Ancak bizim özgüvenimiz, Jandarma Komandoların dirayeti sayesinde herhangi bir soğuktan etkilenmiyoruz. Burada devletimizin sağladığı imkanlar çok iyi. Bizim termallerimiz -40'a kadar herhangi bir soğuk almıyor.

"AZİZ MİLLETİMİZİN HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"

Biz üst bölgemizde üşüme nedir bilmiyoruz. Biz bunun eğitimini aldık. Yaklaşık olarak okulla beraber 2 yıl profesyonel olarak bunun eğitimini aldık. Bu sarp araziye bu engebeli araziye alışkınız. Daha önce de buradaydık. Burada olmaya devam edeceğiz. Aziz milletimizin her zaman arkasındayız.

"MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ VAR OLDUKÇA BU TOPRAKLARDA VAR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bayrak sevgisi, vatan sevgisi, millet sevgisi bunu en büyük etkeni. Biz milletimiz var oldukça devletimiz var oldukça bu coğrafyalara ayak basmaya devam edeceğiz. Elimiz tetikte, gözümüz hudutta, vaz geçmeden son teröristi etkisiz hale getirene kadar görevimizi devam ettireceğiz.

"ZOR KELİMESİ YOKTUR, İMKANSIZ SADECE ZAMAN ALIR"

Burada aziz milletimize bir şey demek istiyorum. Jandarma Komandolar için zor kelimesi yoktur. İmkansız sadece zaman alır. Biz bu görev için seçilmiş insanlarız, gönüllü insanlarız. Bizim bunda devletimizin katkısıyla yerli milli silahlarımızla görevlerimize daima hazırız.
Burada Jandarma Komandolar olarak operasyonel faaliyetlerimizde yerli ve milli silahlarımızı kullanıyoruz. Bu sayede düşmana göz açtırmıyoruz. İHA'ların, SİHA'ların, TB2'lerin, TB3'lerin çok katkısı var.

"İHA'LAR-SİHA'LAR BİZİM GÖKTELERDEKİ GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ"

İHA'lar, SİHA'lar bizim zaten göklerdeki gözümüz kulağımız. Bizim de azim ve irademiz sayesinde Jandarma Komandolar olarak çok sayıda teröristi etkisiz hale getirebiliyoruz. Bunda irademiz etkinliğimiz çok önemli. Hiçbir şekilde etkinliğimizden irademizden ödün vermiyoruz.

Kahraman komandolar 7/24 vatan nöbetinde! KAHRAMAN KOMANDOLAR 7/24 VATAN NÖBETİNDE!

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