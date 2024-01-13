A Haber sınırın sıfır noktasında! Mehmetçik vatan nöbetini aralıksız sürdürüyor

9 askerimizin şehit edilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde düzenlenen Güvenlik Zirvesi sona erdi.

Kritik zirve sonrası yazılı açıklama yapılırken terörle mücadelede atılacak adımlara yer verildi.

TERÖRİSTAN'A İZİN VERMEYECEĞİZ

Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir. Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir. Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır. Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır. Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

MSB: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK'lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor!

A Haber Irak sınırından canlı yayında kahraman Mehmetçiklerimiz ile özel röportaj gerçekleştirdi.

İşte o röportajda yer alan satır başları:

Karakol komutanı olarak görev yapıyorum. Burada bulunan bütün arkadaşlarım dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerden… Hepimiz dünyadaki hayatımızı tamamen vatanımızın milletimizin emniyetine asayişine odaklayıp, ahiret için çalışanlarız. Görevimizi 7/24 esasına göre yapılıyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Kıyafetimiz, tesisatımız tamamen yerli ve millidir.

Askerimizin üzerinde bulunan kamuflaj kar elbisesi, karda personelin görünürlüğünü azaltıyor.