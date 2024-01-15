A Haber ekibi sınırın sıfır noktasında! Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor
Son dakika haberi... Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedefleri imha ediliyor. A Haber muhabiri Barış Türel o noktadan detayları aktardı. Kameraman Mehmet Ali Bağ o anları kayda aldı.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedefleri tek tek imha ediliyor.
A Haber muhabiri Barış Türel o noktadan detayları aktardı.
Kameraman Mehmet Ali Bağ o anları kayda aldı.
İşte o açıklamalardan satır başları ve görüntüler;
Tam yayına hazırlanırken Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı noktasına yine bir operasyon düzenlendi. Az önce buradaki terör hedefleri vuruldu. MİT veya TSK'nın düzenlediğini düşünüyoruz. O noktadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplamış vaziyette.
Operasyonlar kararlılıkla ve başarıyla devam ediyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesindeyiz hemen karşımız Kamışlı. PKK/YPG için çok kritik bir nokta. Bu noktada petrol kuyuları petrol tesisleri bulunuyor. Bu kuyulardan PKK gelir elde ediyor.
Burada yapılan operasyonlarla terörün finans kaynağına da büyük darbe vuruyor.
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