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A Haber ekibi sınırın sıfır noktasında! Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor

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Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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A Haber ekibi sınırın sıfır noktasında! Kamışlı’dan dumanlar yükseliyor

Son dakika haberi... Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedefleri imha ediliyor. A Haber muhabiri Barış Türel o noktadan detayları aktardı. Kameraman Mehmet Ali Bağ o anları kayda aldı.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedefleri tek tek imha ediliyor.

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A Haber muhabiri Barış Türel o noktadan detayları aktardı.

Kameraman Mehmet Ali Bağ o anları kayda aldı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve görüntüler;

Tam yayına hazırlanırken Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı noktasına yine bir operasyon düzenlendi. Az önce buradaki terör hedefleri vuruldu. MİT veya TSK'nın düzenlediğini düşünüyoruz. O noktadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplamış vaziyette.

Operasyonlar kararlılıkla ve başarıyla devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeyiz hemen karşımız Kamışlı. PKK/YPG için çok kritik bir nokta. Bu noktada petrol kuyuları petrol tesisleri bulunuyor. Bu kuyulardan PKK gelir elde ediyor.

Burada yapılan operasyonlarla terörün finans kaynağına da büyük darbe vuruyor.

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