A Haber ekibi sınırın sıfır noktasında! Kamışlı’dan dumanlar yükseliyor

Mardin'in Nusaybin ilçesindeyiz hemen karşımız Kamışlı. PKK/YPG için çok kritik bir nokta. Bu noktada petrol kuyuları petrol tesisleri bulunuyor. Bu kuyulardan PKK gelir elde ediyor.

Burada yapılan operasyonlarla terörün finans kaynağına da büyük darbe vuruyor.