CHP’de aday seçimi kriz çıkardı | İYİ Parti istifaların pençesinde! Cumhur İttifakı tam gaz çalışıyor

Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında öne çıkan sözleri:

CHP'de esasen en baştan beri bir Eş Başkanlık modeli olduğu ilk andan itibaren konuşulmaya başlanmıştı. Bu bir tespitti, bunun içini CHP'liler ve Özgür Özel doldurdu. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarının seçiminde müdahil olması normal değildir. Ondan ancak İstanbul için tavsiye alabilirsiniz. Ancak burada belirleyici olmak neredeyse son sözü söyleyen olmak Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'ndeki makam odasını yönetir bir alana doğru sıkıştırmaya başladı.