CHP’de aday seçimi kriz çıkardı | İYİ Parti istifaların pençesinde! Cumhur İttifakı tam gaz çalışıyor
CHP’de belediye başkanlarına karar veren isim olarak öne çıkan Ekrem İmamoğlu’na karşı rahatsızlık yükseliyor. Genel Başkan Özgür Özel’in geri planda kalması eleştirilere yol açıyor. İYİ Parti’de ise istifaların ardı arkası kesilmiyor. Meral Akşener partisine “operasyon yapıldığını” iddia ediyor. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçim çalışmalarına dair açıklama yaptı. Ömer Çelik, "Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı" ifadelerini kullandı. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınında Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında öne çıkan sözleri:
CHP'de esasen en baştan beri bir Eş Başkanlık modeli olduğu ilk andan itibaren konuşulmaya başlanmıştı. Bu bir tespitti, bunun içini CHP'liler ve Özgür Özel doldurdu. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarının seçiminde müdahil olması normal değildir. Ondan ancak İstanbul için tavsiye alabilirsiniz. Ancak burada belirleyici olmak neredeyse son sözü söyleyen olmak Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'ndeki makam odasını yönetir bir alana doğru sıkıştırmaya başladı.
KOLTUK SAHİBİ YETKİ SAHİBİ
Bu bellik ki 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına göre CHP'de yeni bir dalgayı beraberinde getirecek. Özgür Özel'in hakiki manada Genel Başkan olabilmesi bellik ki 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına göre yorumlanacak. Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik projesinin hayata geçirirse 2028'e yürüyüşünü sürdürmeye çalışacak Özgür Özel de damgasını vurmak istiyor. Koltuğun sahibi ile yetkinin sahibi arasındaki fark giderek belirginleşiyor.
ZORAKİ BİRLİKTELİK
Sadece önümüzdeki seçim nedeniyle zoraki bir birliktelik ve bunu 31 Mart'a kadar kazası belasız götürme gayreti var. Kazan alttan alta kaynıyor. Nasıl buharlaşacağını göreceğiz. Buralarda uç çıkışlar görebiliriz. Bütün amacı AK Part'yi ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tasfiye etmek üzerine kurulu bir birliktelik olduğu için yapay ve gevşek bağlarla birbirlerine bağlılar.
FARKLI TEKLİFLER UÇUŞUYOR
Bunlar son anda belli başlı yerler için beraber de olabilir. Meral Akşener şu anda partisine operasyon çekildiğini söylüyor. Burada değişimler yaşanıyor. Ankara ve İstanbul'da farklı teklifler uçuşuyor. Yerler menfaati korumak isteyen İYİ Partililer var. Bunun yanında Ankara'da vekil istifaları ile ilgili çeşitli iddialar dolaşıyor.
ANKARI'YI TESİR EDİYOR
CHP'de Ankara farklı telden İstanbul farklı telden çalıyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul merkezli Ankara'yı tesir edecek şekilde hareket ediyor. Kadro pozisyonunu tahsisine kadar giden bir durum şeklinde işler yürütülüyor."
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