Asgari ücret fırsatçıları iş başında! Etiketleri değiştirmeye başladılar | Fırsatçılar nereye şikayet edilmeli?
Asgari ücrete zam yapılmadan ürünlere zam gelmeye başladı. Raflarda her gün etiket değiştiriyorlar. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı.
Asgari ücrete zam geldikten sonra fiyatlarının artması beklenen ürünler vatandaş daha zammını görmeden arttı. Fırsatçılar gün gün etiketleri değiştiriyor.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İŞÇİNİN CEBİNE GİRMEDEN!
İşte o açıklamalardan satır başları;
Çok ciddi cezalar verildiğini Ticaret Bakanımız açıkladı. Asgari ücret artırılacak. İşçinin cebine Şubat'ın 1'inde girecek. Ama daha açıklanmadan işçinin cebine o para girmeden o işçilere verilecek 3-5 bin TL'nin peşine düşüyor olmak doğru bir şey de değil ahlaki de değil. Ticari zaten değil.
AİDATLAR BİLE ARTIYOR
Sadece marketler değil üreticisi başka sektörler her yerde. Mesela sitelerdeki aidatlar bile asgari ücret artıyor biz de artıralım gibi bir sürü fırsatçılık ortaya çıkıyor.
NASIL ŞİKAYET EDİLEBİLİR?
Ticaret Bakanlığının bazı uygulamaları var. Onları telefonumuza indirebiliriz. Hem de bu barkodları okutabiliyorsunuz oradan. Direk bakanlığa ulaşıyor.
Bir kg beyaz peynir 300 TL seviyelerini buldu. Ticaret Bakanlığı'nın ülkemizde 81 ilde örgütü olmasına karşılık her raftaki ürünün başında bir denetçisi olma imkanı yok. Ama satışa sunulan ürünlerin mutlaka bir tüketici tarafından görülmesi söz konusu olduğuna göre tüketicilerimiz anormal fiyat artışı gördükleri ürünlerin etiket fiyatlarını, faturalarını varsa eklemek sureti ile Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na internet üzerinden kolayca gönderebileceklerini akıllarından çıkarmayıp bilinçli yurttaş olarak bunu görev edinmelidirler.
Böylelikle ülkemizdeki erişkin her birey Ticaret Bakanlığı'nın bir müfettişi gibi fahiş fiyat vurguncularına karşı denetim gerçekleştirmiş olacaktır.
'ALO 175 TÜKETİCİ HATTINI ARASINLAR'
Etiket fiyatlarında yumurta, et, süt fiyatları yükseldi. Beyaz peynir 300 TL'ye dayandı. Süt ve et fiyatlarına sürekli zam geliyor. Tedarikçilerin de sürekli incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yapılan zamlarla birlikte tüketicilerin bilinçli davranıp tespit ettikleri artışları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na internetten bildirmelerini, internetten bildirme imkanı olmayanlar için alo 175 tüketici hattını aramaları gerektiğini düşünüyorum.
'FİYATI 230 LİRADAN, 300 LİRAYA ÇIKTI'
Marketlerde 30'lu yumurtanın fiyatı 75-90 TL bandından şu anda 115-140 TL bandına gitti. Bu markasına ve satış noktasına göre değişkenlik gösteriyor. Bakliyat ürünlerinde de artışlar gözlendi. Osmancık pirinç geçtiğimiz günlerde 55-60 TL iken şu anda 80-100 TL bandında markasına göre değişkenlik gösteriyor. Beyaz peynir ise 180-230 TL bandında iken şu anda 240-300 TL bandında seyrediyor. Fiyat artışları ise bu ay içerisinde gerçekleşti. Asgari ücret konuşulmaya başlandı, daha tespiti kesinleştirilmeden zamlar gelmeye başladı.
ETİKETTE BAŞKA, KASADA BAŞKA FİYAT! CEZASI BELLİ OLDU
Ayrıca 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak cezalar, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru parasal sınırı yüzde 58.4 oranında artırıldı. Yani kasada başka fiyat, etikette başka fiyat olduğu takdirde bugün 1371 TL olan idari para cezası her bir etiket için 2171 lira olarak uygulanacaktır.
104 BİN TL'YE ÇIKARILDI! BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK
Ayrıca tüketici hakem heyetlerine bu yıl için 66 bin TL'ye kadar uyuşmazlıklarda başvuru yapılabilirken bu sınır 1 Ocak 2024'ten itibaren 104 bin TL'ye çıkarılmış olup tüketiciler için büyük bir avantaj sağlanmıştır.
Bugün yeni model akıllı bir telefon 66 bin TL'nin oldukça üzerine çıktı. Buz dolabı, televizyon, beyaz eşya, mobilya, elektronik gibi ürünlerde sorun yaşayan tüketicilerimiz Ticaret Bakanlığı'nın kısa adı TÜBİS olan sistemini kullanmak sureti ile internet üzerinden şikayetlerini ve başvurularını yapabilecekler ve belgelerini eklemek sureti ile Tüketici Hakem Heyeti'nden çıkacak karar ile haklarına kavuşabileceklerdir.
Geçtiğimiz yıl 66 bin TL olan hakem heyeti başvuru sınırının 104 bin TL'ye çıkarılması tüketici açısından büyük bir avantaj oluşturmuştur."
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