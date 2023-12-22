Asgari ücret fırsatçıları iş başında! Etiketleri değiştirmeye başladılar | Fırsatçılar nereye şikayet edilmeli?

İşte o açıklamalardan satır başları;

Çok ciddi cezalar verildiğini Ticaret Bakanımız açıkladı. Asgari ücret artırılacak. İşçinin cebine Şubat'ın 1'inde girecek. Ama daha açıklanmadan işçinin cebine o para girmeden o işçilere verilecek 3-5 bin TL'nin peşine düşüyor olmak doğru bir şey de değil ahlaki de değil. Ticari zaten değil.

AİDATLAR BİLE ARTIYOR

Sadece marketler değil üreticisi başka sektörler her yerde. Mesela sitelerdeki aidatlar bile asgari ücret artıyor biz de artıralım gibi bir sürü fırsatçılık ortaya çıkıyor.