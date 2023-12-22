İstanbul’da yüzyılın kentsel dönüşümü! Rezerv alanlar nerelerde, nasıl olacak? Uzman isim A Haber’de aktardı

Belediyelerin imar planlarını ilçe belediyeleri var büyükşehirlere onaylatır. O ilçenin o mahallesindeki yoğunluğa göre bir yoğunluk hesabı verilir. Bazı mahallerde yapılaşması gereği, arsa büyüklüğü gereği, bitişik nizam 4-5 kat imar verilir. Bazı bölgelerde donatı alanları karşılandığı halinde ise maksimum 15 kat verilir.

Kamuoyunda bir şey yanlış biliniyor. Kentsel dönüşüm denilince bir yatırımcı gelecek, halk tabiri ile kat karşılığı yapılacak ve bizim konutlarımızı bile teslim edecek. Böyle bir şey yok.

'Yarısı Bizden' kampanyası ile o inşaatında maliyetinin yarısını devlet karşılıyor. Diğer yarısını ise vatandaş üstleniyor. Devlet burada asli görevini yerini getiriyor. Ben diyor garantiyim.