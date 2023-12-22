İstanbul'da yüzyılın kentsel dönüşümü! Rezerv alanlar nerelerde, nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de aktardı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili yapacakları programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği büyük müjdelerle beraber kentin depreme hazırlığını başlatacaklarını söyledi. Başkan Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği ve İstanbul için kentsel dönüşüm yol haritasının açıklanacağı program öncesi, Mimar-Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, A Haber’de gelişmelere ilişkin detayları aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.00'da İstanbul için kentsel dönüşüm planını yol haritasını açıklayacak.
Mimar-Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, kentsel dönüşümde gelişmelere ilişkin A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
Nihat Şen'in açıklamalarında öne çıkan satır başları:
2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 800 bine yakın bağımsız bölüm kentsel dönüşüm çalışmalarında teslim edildi. Tabii ki bu yeterli mi? Değil.
İstanbul için 'Yarısı Bizden' kampanyası çok önemli. Çünkü kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu işin maliyeti ve ekonomisi, burada da 'Yarısı Bizden' kampanyası ile malumunuz daha önce deprem bölgesinde de buna benzer teşvikler yapılmıştı. İstanbul için yüzde 100 anlaşmaya varılan yerlerden başlanacak. Bu sayıda bugüne kadar 70 bin olarak görülüyor.
'Yarısı Bizden' kampanyasının İstanbul'da da uygulanabilmesi için yasada ufak bir değişiklik gerekiyordu. Bu değişikliklerin ardından İstanbul'da bu gerçekleşecek. Daha önce açıklanan rakamdan 900 bin TL'si hibe olarak devlet, 900 bin TL'yi ise vatandaş karşılayacaktı. Bunu daha önce hazırlanan pakette 0,79 faiz oranlı ve 10 yıl vadeli şeklindeydi. Yarın açıklanacak bu pakette rakam daha netlik kazanmış olacak. Maliyetler yükseldi artık eskisi gibi değil.
Etap etap İstanbul'da kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlanacağını düşünüyoruz. Tabii ki, burada vatandaşlarımıza ciddi bir sorumluluk düşüyor. Her şeyi devletten beklemek mümkün değil. Bugüne kadar İstanbul'da 20 rezerv alan çalışması yapıldı.
Zemin sıvılaşması olan yerlere öncelik tanınacak. Sayın bakanında ifade ettiği gibi, kesinlikle dere yataklarına imar olmayacak. Zemin sıvılaşması olan yerlerde, fen ve sanat kurallarına uymayan yerlerde de imara müsaade edilmeyecek.
İSTANBUL'DA RİSKLİ BÖLGELER
İstanbul'da zemin sıvılaşması olan yerler, dere yataklarına yakın bölgeler; Gaziosmanpaşa, Beykoz ve sahile yakın yerlerde bunlar görülüyor.
Marmara Depremi'nde en fazla etkilenecek olan yerler; Silivri'den başlayıp, Tuzla hattında olan sahil ilçeleri olacak. Burada zemin çalışmaları çok önemli.
Vatandaşlarımız öncelikli olarak rezerv alanlardaki bölgelere taşınacak. Zemin yapısı sıvılaşmaya müsait bir zeminse, zemini sağlam bölgelerin tercih edilmesi gerekiyor. Yapılacak projeler ise 4-5 katı geçmeyecek.
Her istediğimiz olmayabilir, ancak can güvenliğimiz bizim esas olan. Eğer oraya fen ve bilim kurallarına göre bina yapılamayacak ise, orada vatandaşı devlet olarak barındırmamız mümkün değil. Bunu yaparken de vatandaşımızın malının değerini koruyarak hareket edilmesi gerekiyor.
Belediyelerin imar planlarını ilçe belediyeleri var büyükşehirlere onaylatır. O ilçenin o mahallesindeki yoğunluğa göre bir yoğunluk hesabı verilir. Bazı mahallerde yapılaşması gereği, arsa büyüklüğü gereği, bitişik nizam 4-5 kat imar verilir. Bazı bölgelerde donatı alanları karşılandığı halinde ise maksimum 15 kat verilir.
Kamuoyunda bir şey yanlış biliniyor. Kentsel dönüşüm denilince bir yatırımcı gelecek, halk tabiri ile kat karşılığı yapılacak ve bizim konutlarımızı bile teslim edecek. Böyle bir şey yok.
'Yarısı Bizden' kampanyası ile o inşaatında maliyetinin yarısını devlet karşılıyor. Diğer yarısını ise vatandaş üstleniyor. Devlet burada asli görevini yerini getiriyor. Ben diyor garantiyim.
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