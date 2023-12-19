Asgari ücrete tek zam ne kadar? Yeni asgari ücretle neler değişecek? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

Burada konulan bir hedef var. Bu hedef çerçevesinde de her tarafa bütün kesimlere bir mesaj veriliyor. Bu mesaj şu; biz öngörülebilirlik çerçevesinde size maliyetlerinizi hesaplama fırsatı veriyoruz. Tek seferlik yapacağız ve buna göre de siz yıl planınızı çıkarın. Ancak yolda bir terslik olursa tabii ki temmuz ayında tekrardan bir güncelleme olabilir.