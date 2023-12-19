Asgari ücrete tek zam ne kadar? Yeni asgari ücretle neler değişecek? Uzman isim A Haber'de rakam verdi
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu hafta içi üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Peki, 2024 yılında asgari ücrete gelecek zam ne olacak? Yeni asgari ücretle neler değişecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, bütün soruları A Haber'de rakam vererek açıkladı.
Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi.
2024'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? Asgari ücrete "Geçim zammı" mı? Asgari ücrete tek zam ne kadar? 2024 asgari ücret hangi kalemleri ne kadar etkileyecek? Yeni asgari ücretle neler değişecek? gibi birçok sorunun cevabını Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, A Haber'de rakam vererek açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'ın açıklamalarına öne çıkan satır başları:
TÜRK-İŞ tarafı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında biraz geride duruyor. Açıklamalarda görüyorsunuz, önce bir rakam telaffuz etsinler bakalım biz o rakama çalışıp çalışmamayı tartışırız gibi bir cümlesi oldu sayın başkan yardımcısının, biraz galiba süreçte geride durup karşı taraftan nasıl bir adım geleceğini görmek istiyorlar gibi düşünüyoruz.
Açlık sınırımız var, bir kişinin tek başına yaşama maliyeti var, yoksulluk sınırımızı var. Yani bu raporlar bu talepleri belli ediyordur ama açık bir rakam telaffuzu yok sadece şu ana kadar.
Benim tahminim, yüzde 45-50 arasında bir rakam üzerinde uzlaşma gerçekleşecek gibi görünüyor. Yani 17 bin civarında bir rakam üzerinde 2024 asgari ücreti gerçekleşebilir.
Gerçekleşen enflasyon 37,7 civarında, önümüzdeki yılın beklenen enflasyonu ise Merkez Bankası'na göre yüzde 36, beklenti anketine göre ise yüzde 42, dolayısıyla zaten rakam 37-40 civarında gerçekleşiyor ve onun üzerine koyulan refah payı ile burada rakamı konuşabiliyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir cümle var, "Biz hiçbir zaman çalışanı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" dedi.
Bu güven sağlayıcı bir durum. Ancak eğer ki enflasyon oranında bir terslik olursa, o zaman tekrar temmuz ayında güncelleme yapılmasının önünde bir engel yok.
Burada konulan bir hedef var. Bu hedef çerçevesinde de her tarafa bütün kesimlere bir mesaj veriliyor. Bu mesaj şu; biz öngörülebilirlik çerçevesinde size maliyetlerinizi hesaplama fırsatı veriyoruz. Tek seferlik yapacağız ve buna göre de siz yıl planınızı çıkarın. Ancak yolda bir terslik olursa tabii ki temmuz ayında tekrardan bir güncelleme olabilir.
UZMAN İSİM RAKAM VERDİ
Benim tahminim psikolojik olarak da 17 bin TL üzerinde duruyor.
YENİ ASGARİ ÜCRETTE NELER DEĞİŞECEK?
İşsizlik maaşı, bire bir olarak asgari ücretten etkilenecek. İşsizlik maaşı almayı hak eden kişiler bu maaşlarını asgari ücretteki artış üzerinden alacaklar. Çalışılan aylara göre; 6,8 ve 10 ay olmak üzere bu maaşı almayı hak ediyorlar.
Aralık ayında eğer arkadaşlarımızda borçlanma ihtiyacı varsa, emeklilikle alakalı gün eksikleri veya askerlik borçlanmasında bazı durumlarda işe başlangıcın geri çekilmesi de söz konusu, eğer böyle bir durum varsa mutlaka aralık ayında başvurusunu yapsın. Yeni yıla kesinlikle bırakmasınlar.
Asgari ücret yüzde 50'lere çıkarsa, 70 bin TL ödenen askerlik borçlanması 100 bin TL'nin üzerine çıkabilir. Hatta ufak bir tüyo, başvuruyu yaptıktan sonra dairedeki işlemler 15-20 gün belki de 1 ay sürüyor. Ve tebliğ edildikten sonra da en az 1 ay süre veriyor, zaten toplamda başvurudan itibaren 2 ay süre içerisinde bu para ödeniyor. Ancak aralıkta borçlandığımız için eski rakamdan borçlanacağız.
İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR
Yüzde 40'lık bir zam karşımıza çıkarsa, o zaman brüt rakam 18 bin 780 TL'ye yükselmiş oluyor. Bu durumda net maaşımız neredeyse, 15 bin 962 TL'ye gelmiş oluyor.
Asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam oranı durumunda ise, net 17 bin 103 TL olurken, brüt ücret 20 bin 121 TL olarak bizlere yansıyor.
Yüzde 55'lik bir artış Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile gerçekleşirse, bu durumda brüt ücret 20 bin 792 TL olurken, net ücret ise 17 bin 673 TL gibi bir değere erişiyor.
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