20 Aralık 2023, Çarşamba
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Asgari ücrete tek zam ne kadar? Yeni asgari ücretle neler değişecek?
Gözler asgari ücret zammında. Taraflar henüz rakamlara ilişkin talepleri masaya getirmedi. Bir sonraki toplantının bu hafta içinde yapılması ve taleplerin o toplantıda iletilmesi bekleniyor. Asgari ücrete zam oranı ne zaman netleşecek? Zam oranı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.