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Asgari ücrete tek zam ne kadar? Yeni asgari ücretle neler değişecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 09:40
Gözler asgari ücret zammında. Taraflar henüz rakamlara ilişkin talepleri masaya getirmedi. Bir sonraki toplantının bu hafta içinde yapılması ve taleplerin o toplantıda iletilmesi bekleniyor. Asgari ücrete zam oranı ne zaman netleşecek? Zam oranı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Asgari ücrete tek zam ne kadar?
Asgari ücrete tek zam ne kadar?
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Asgari ücrete tek zam ne kadar?
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