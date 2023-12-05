2019'dan 2023'e değişen dengeler! İP'in "ittifaksız seçim" kararı CHP'yi nasıl etkileyecek? A Haber'de değerlendirildi
CHP'nin yerel seçimler öncesi İYİ Parti ile ittifak istemlerine dün kapı sert bir şekilde kapatıldı. İYİ Parti İdare Genel Kurulu Toplantısı'ndan çıkan kararın ardından ittifak 40 oyla reddedildi. Peki, yerel seçimlere giderayak CHP'nin siyasi süreci nasıl şekillenecek? HEDEP meselenin neresinde duracak? CHP'ye hayır diyen İYİ Parti hangi şehirlerde oy almıştı? tüm bu soruların yanıtını Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
CHP'nin yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak istemlerine, dün İP'in Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda 40 oyla 'hayır' denildi.
2023 Mayıs Genel Seçimleri'nin ardından Akşener'in dile getirdiği, gibi ittifak çıktıklarını ve asla bir araya gelmeyeceklerini söylemişti.
Peki, yerel seçimlere giderken CHP'nin siyasi süreci nasıl şekillenecek? HEDEP meselenin neresinde duracak? İYİ Parti gibi ittifaka katılmayacak mı?
Siyasal İletişimci Ferhat Murat, yerel seçimlere giderken yaşananları ve süreçte gelişen olayları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Ferhat Murat'ın açıklamaların yer alan satır başları:
Konu İYİ Parti olunca ve 3-6 Mart sürecini göz önünde bulundurunca çok kesin ifadeler kullanamıyoruz.
Ancak şu günkü kararları kendileri için en iyi karar oldu. Akşener zaten, 26 Ağustos'tan bu yana kendi adaylarımızla hür ve müstakil gireceğiz demişti.
Özellikle CHP kongresi geçtikten sonra ve Özel genel başkan olduktan sonra, İYİ Parti'de birtakım karışıklıklar gündeme gelmeye başladı. Meral Akşener'in oğlunun siyasal süreçler de dahil hem parasal hem de iletişim sürecinde aktif bir şekilde yer alıyor iddiaları, İYİ Parti'de karışık bir ortamın olmasına sebebiyet verdi.
"CHP DİZ ÇÖKTÜRME OPERASYONU YAPMAYA BAŞLADI"
CHP'li Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'yi tekrar ittifaka çekmek adına bir operasyon gerçekleştirdi. İYİ Parti'nin içerisinde bazı isimlerle, bir diz çöktürme operasyonu yapmaya başladı. Bunun sonucu Özgür Özel'in, Meral Akşener'e ziyarete sonrasında pozitife dönüştürme gibi bir strateji uygulandı.
İYİ Parti tekrar ittifaka dönmüş olsaydı, zaten 3-6 Mart sürecinde çok sert bir şekilde masayı devirdikten sonra tekrar masaya oturunca bir güvensizlik problemi oluştu. İYİ Parti'nin söylediğine artık itibar edilmeme gibi bir durum söz konusu. Yine dönmüş olsaydı sözünden, artık İYİ Parti'nin açıklamalarının hiçbir önemi kalmayabilirdi.
İYİ Parti seçmeni, biz İstanbul ve Ankara'da CHP'nin adaylarına oy isteyeceğiz dediğinde seçmen şu yorumu yapardı; 4 diyor 9 diyor, topluyor 30 diyor… Ne söyleyeceğini tahmin edemediğiniz bir noktaya getirebilirdi İYİ Parti'yi…
2018'de 2019'da ve 2023'de CHP ile ve dolaylı olarak HDP ile ittifak yapan bir İYİ Parti vardı. 2024'te de bir ittifak içerisinde olsaydı HDP ile aynı kareye girmek durumunda kalacaktı ve kendini buradan kurtarmış oldu.
CHP'li belediye başkanlarının operasyonlarına boğun eğilmemiş oldu. 2019 yerel seçimlerinde CHP ile ittifak yaptı ama ne kazandı? 18 tane ilçe belediyesi kazandı… Aslında CHP 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'yi siyaseten kazıklamıştı. Ancak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yüksek olduğu ilçelerde İYİ Partili adayları gösterdiler ve hepsini kaybettiler.
"İYİ PARTİ BELEDİYE REZALETİNE ORTAK OLMAKTAN KURTULDU"
CHP'nin koltuk değneği olmaktan kurtulmuş oldular. 2019'da Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin CHP'li belediye başkanlarına oy istendi ancak bu 5 yıllık zaman zarfında İstanbul ve Ankaralının yaşam konforunu ne kadar iyileştirdi. Bu hizmetsizliğe ve belediye konusundaki beceriksizliğe ortak olmaktan da şu anda kurtulmuş oldu.
İYİ PARTİ CHP'YE NEDEN "HAYIR" DEDİ?
İstanbul'da CHP'li belediye başkanının seçimin kazanması için küçük bir ihtimal var. O da CHP, İYİ Parti ve HDP'nin konsolide bir şekilde CHP adayına oy vermesi… HDP ile ittifak yapmaktan kaçınma gibi bir durumun söz konusu olabileceğini bir düşünmüyorum.
İYİ Parti, CHP ile girse yine kazanamayacak. HDP faktörünün dolaylı veya direkt içerisinde olma durumu söz konusu.
"ÖZEL'İN FOTOĞRAFI HDP İLE SÖZ MERASİMİYDİ"
HDP'nin yaptığı da bir açıklama var. Biz bundan sonra gayrimeşru bir ilişki içerisindeydik CHP ile, biz bundan sonra resmi nikah istiyoruz dedi adeta… Hatta söz merasimini de Kadıköy'deki opera gecesinde Pervin Chakar isimli, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne birçok yönelik açıklama yaparak, Türkler Kürtlerin toprağını çökmüştür diyerek aşağılaşan bir söylemde bulunan kadının elini öpen Özgür Özel, kiminle beraber gitti o geceye; Pervin Buldan ve TSK'ya aşağılık iftiralarda bulunan Sezgin Tanrıkulu ile o fotoğrafı verdiler. O fotoğraf söz merasimiydi…
HANGİ ŞEHİRLER KRİTİK?
Resmi rakamlara göre 100 bin konut sözü veren Ekrem İmamoğlu'nun bugün yüzde 1'ini dahi gerçekleştirmediğini kendi rakamları ile görüyoruz. 437 tane konut yapılmış. Bu bile verilen sözlerine ne kadarının yerine gelmediğini ortaya koyuyor.
Ulaşımla alakalı birçok proje vardı. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İstanbullu vatandaşa sunduğu Megabüs projesi neden yapılmadı? Onların stratejisi şuna dönecek biz bunları yapmak istedik ama bizi engellediler. Ancak bakıyorsunuz 553 milyon TL'ye 29 Ekim ile ilgili bir program yapıyorlar. Bu çok fahiş bir rakam. Bunu makul ölçülerle yapıp, kalan rakamla otobüs alabilirsiniz.
CHP İstanbul'dan vazgeçemez. Çünkü Özgür Özel'in genel başkan olması adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını kullanan bir Ekrem İmamoğlu'ndan söz ediyoruz. Ki ön seçimi bile namus sözü vermesine rağmen şu anda gerçekleştirmeyen bir CHP ile karşı karşıyayız. Ön seçim bizim için şeref ve namus sözüdür dediler.
CHP İYİ Parti ve HDP'ye muhtaç. Dolayısıyla bu kararından vazgeçirmek için bu bazı il ve ilçe başkanları ile hareket eden CHP'li belediyeler var. Çünkü orada bir rant kaybetmeme, bundan vazgeçmeme gibi bir motivasyon söz konusu.
İYİ Parti doğru isimlerle, il ve ilçelerin sevilen isimlerle 18 ilçe belediyesinden daha fazla bir kazanım elde etmesi kendisi adına bir başarıdır. Daha da önemlisi 2028'e giden yolda HDP ve CHP ile işbirliği yapmaktan kurtulmuş olur. Ben bu kararın devam etmesinin kendi gelecekleri adına önemli olduğunu düşünüyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4 Aralık 2023 Pazartesi reyting sonuçları! Safir, MasterChef, Ömer! Dün akşamın reyting birincisi...
- Konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları yeni liste 2023! İş bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
- Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- Görenler inanamıyor! Kayaların içinden çil çil altın çıktı! 160 bin dolar değerinde...
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL, kaç dolar olacak? Sistem gereksinimleri, haritası...
- 2024 ALES ne zaman yapılacak? Yeni ALES-1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES SINAV TAKVİMİ!
- Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...
- SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Safir dizisi gelecek hafta neler olacak?
- Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...
- Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?
- ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM son dakika! 5 Aralık 2023 ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir?
- 1999-2000-2005 SGK girişliye erken emeklilik Meclis kapısında! 7.200 güne 5 yıl kazanç jesti vurdu! Kadın/erkek yaş, prim tablosu çizildi!