2019'dan 2023'e değişen dengeler! İP'in "ittifaksız seçim" kararı CHP'yi nasıl etkileyecek? A Haber'de değerlendirildi

Ancak şu günkü kararları kendileri için en iyi karar oldu. Akşener zaten, 26 Ağustos'tan bu yana kendi adaylarımızla hür ve müstakil gireceğiz demişti.

Özellikle CHP kongresi geçtikten sonra ve Özel genel başkan olduktan sonra, İYİ Parti'de birtakım karışıklıklar gündeme gelmeye başladı. Meral Akşener'in oğlunun siyasal süreçler de dahil hem parasal hem de iletişim sürecinde aktif bir şekilde yer alıyor iddiaları, İYİ Parti'de karışık bir ortamın olmasına sebebiyet verdi.