05 Aralık 2023, Salı
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Ankara'dan İsrail'e ikinci uyarı! Hamas üyelerine operasyon iddiaları
Türkiye'den İsrail'e Hamas açıklaması ile ilgili ikinci bir uyarı da İçişleri Bakanlığından geldi. Bakan Yerlikaya, “Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur” dedi. Türkiye’nin uyarıları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Tel Aviv Büyükelçisi Prof. Dr. Oğuz Çelikkol değerlendirdi.