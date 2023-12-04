TikTok kapanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman'dan A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Fenomenler için nasıl bir düzenleme olacak? TikTok'un lisansı iptal edilecek mi? TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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