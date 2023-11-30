Seçim gecesi "kazandık" algısı yapan Ekrem İmamoğlu manipülasyon peşinde! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp yalan anketlere sarıldı
14 Mayıs'ta oyların sayıldığı esnada farkla geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu çark ederek, "Tabii ki iddiamız vardı ama kesin alırız noktasında değildik" diyerek kendi ayağına sıkmıştı. Ekrem İmamoğlu bir kez daha, yaklaşan yerel seçimler öncesi algı operasyonuna soyunarak, yalan anketlerini öne sürdü ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta yüksek bir katılımla sandık başına gitti. Türkiye Yüzyılının en kritik seçimini Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde tamamladı.
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATMIŞTI
YSK'nın açıkladığı verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakalamıştı.
SEÇİM DEVAM EDERKEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ MANİPÜLASYON YAPTI
Seçim günü CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın imza attığı manipülasyon ise akıllara kazındı. Başkan Erdoğan'ın açık ara önde gittiği seçimi provoke etmek için defalarca kamera karşısına geçen ikili Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ederek seçmenin aklıyla dalga geçilmişti.
EKREM İMAMOĞLU BİR ÖYLE BİR BÖYLE!
Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında seçim gecesi kullandığı ifadeleri unutarak bir itirafta bulundu. İhtimaller üzerinden kazandıklarını açıklayan İmamoğlu, "Ben üzgünüm daha iyisini bekliyorduk. Bu ilk turda alırız demek değil. Tabi ki iddiamız vardı ama kesin alırız noktasında değildik. Alma ihtimalimizi görüyorduk." şeklinde konuşmuştu.
YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ MANİPÜLASYONA SOYUNDU
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Türkiye genelinde yaptırdığı anket ve araştırmaları işaret ederek yine yalan bir provakasyona soyundu. İmamoğlu, Başkan Erdoğan'a oy veren seçmenin memnuniyetsiz olduğunu ve yerel seçimler öncesi 'kendisine duyulan güvenin oldukça yüksek olduğunu' iddia etti.
YALAN ANKETLERİNİ BİR KEZ DAHA ÖNE SÜRDÜ
CHP fondaşı HALK TV canlı yayında soruları yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, anketlerde kendilerinin daha yüksek oy oranına sahip olduklarını dile getirirken, "Oran vermek yakışmaz, yüksek oranda bir memnuniyeti topluma verdiğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.
"2023 seçimlerini kazandığı için Erdoğan'ın güçlendiği düşünülüyor." diyen İmamoğlu, "Ancak Erdoğan'a oy veren seçmenlerden yansıyan memnuniyetsizlik çok yüksek. Yaptığımız araştırmanın yorumu bu." diyerek yerel seçimler öncesi algı operasyonu yapmaya başladı.
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