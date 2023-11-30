Seçim gecesi "kazandık" algısı yapan Ekrem İmamoğlu manipülasyon peşinde! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp yalan anketlere sarıldı

YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ MANİPÜLASYONA SOYUNDU

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Türkiye genelinde yaptırdığı anket ve araştırmaları işaret ederek yine yalan bir provakasyona soyundu. İmamoğlu, Başkan Erdoğan'a oy veren seçmenin memnuniyetsiz olduğunu ve yerel seçimler öncesi 'kendisine duyulan güvenin oldukça yüksek olduğunu' iddia etti.

YALAN ANKETLERİNİ BİR KEZ DAHA ÖNE SÜRDÜ

CHP fondaşı HALK TV canlı yayında soruları yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, anketlerde kendilerinin daha yüksek oy oranına sahip olduklarını dile getirirken, "Oran vermek yakışmaz, yüksek oranda bir memnuniyeti topluma verdiğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"2023 seçimlerini kazandığı için Erdoğan'ın güçlendiği düşünülüyor." diyen İmamoğlu, "Ancak Erdoğan'a oy veren seçmenlerden yansıyan memnuniyetsizlik çok yüksek. Yaptığımız araştırmanın yorumu bu." diyerek yerel seçimler öncesi algı operasyonu yapmaya başladı.