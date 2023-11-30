Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak?  Yeni asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?

Son 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 civarı gelmesi bekleniyor. Bunun üzerine bir de refah payı konulursa yüzde 40 ila yüzde 50 arasında bir artış bekliyoruz. Bu da aşağı-yukarı 16 bin ila 17 bin lira üzerinde bir asgari ücreti bize gösteriyor. Burada işveren tarafı da var. Son 3-4 toplantıya bakıldığı zaman hep uzlaşı dikkatimizi çekiyor. Bu yılda bunu bekliyoruz. Çalışanların gözü de hep komisyonun üzerinde olacak.