Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak? Yeni asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Ocak ayına yaklaşırken gözler asgari ücret zam tahminlerine çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranın belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret toplantıları ne zaman? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta planlanıyor.
Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi. 2024'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Faruk Erdem: İnsanların şu sıralar en çok merak ettiği şey asgari ücrete gelecek zam. Aralık ayı yarın başlıyor. Bu ay gerçekten ekonomide de yoğun geçecek bir ay olacak. En önemli konulardan bir tanesi de hemen hemen herkesi ilgilendiren konuda asgari ücrettir. Bu ay Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Aralık ayında bu toplantılar yapılacak. İşçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin ev sahipliğinde bunlar gerçekleşecek.
Yasa gereği 31 Aralık gününe kadar asgari ücretin açıklanması gerekiyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Asgari ücreti hesaplarken genel olarak enflasyona bakıyoruz. Bugüne kadar yapılan bütün asgari ücret zamları hep enflasyona bakılarak yapıldı zaten tablolarda öyle görünüyor. Zaten işin matematiği de bunu gösteriyor. Enflasyonun üzerinde artışlar asgari ücrete yansıtılmış. 6 aylık enflasyona göre yüzde 30'un üzerinde bir zam yapılmıştı.
Son 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 civarı gelmesi bekleniyor. Bunun üzerine bir de refah payı konulursa yüzde 40 ila yüzde 50 arasında bir artış bekliyoruz. Bu da aşağı-yukarı 16 bin ila 17 bin lira üzerinde bir asgari ücreti bize gösteriyor. Burada işveren tarafı da var. Son 3-4 toplantıya bakıldığı zaman hep uzlaşı dikkatimizi çekiyor. Bu yılda bunu bekliyoruz. Çalışanların gözü de hep komisyonun üzerinde olacak.
Asgari ücret bir geçim ücreti değil bir gösterge rakamdır. İşsizlik maaşından yaşlıların aldığı yaşlılık parasının gelir kriterine kadar her şeyi etkileyen bir gösterge rakamdır. Dolayısıyla asgari ücrete yapılacak yüzde 40-50 zam bütün çalışanları 32 milyon çalışandan bahsediyoruz onların da maaşını yukarı doğru çekecek. Özel sektörde bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Bilançoları yüzde 40 ve 50 artış üzerine yapılıyor.
İşte tüm bunları düşündüğümüzde asgari ücrete yapılacak zam diğer maaşları da yukarı çekecek. Bu sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 2 veya 3 tane işçi kardeşimizde girecek. Kendi ücretlerinin pazarlığını orada kendileri yapacak. Asgari ücretten vergi alınmıyor. Dolayısıyla brüt maaştan anlaşanlar bu vergi gelirlerini ceplerinde görüyorlar. Net maaş açısından da anlaşanlar içinde işverene destek oluyor.
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