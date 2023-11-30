30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak?  Yeni asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak?  Yeni asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2023 10:05
Güncelleme:30.11.2023 10:32
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Ocak ayına yaklaşırken gözler asgari ücret zam tahminlerine çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranın belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret toplantıları ne zaman? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye 3. çeyrekte %5,9 büyüdü!
Türkiye 3. çeyrekte %5,9 büyüdü!
Asgari ücrette zam senaryoları!
Asgari ücrette zam senaryoları!
Altın için son alım fırsatı mı?
Altın için son alım fırsatı mı?
Önceliğimiz dezenflasyonu sağlamaktır
"Önceliğimiz dezenflasyonu sağlamaktır"
2 milyon vatandaşın borcu siliniyor
2 milyon vatandaşın borcu siliniyor
Maaşlar arası makas daralacak mı?
Maaşlar arası makas daralacak mı?
Brics ülkelerinden kritik dolar kararı!
Brics ülkelerinden kritik dolar kararı!
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Altında inanılmaz rakam! Tarih verdi
Altında inanılmaz rakam! Tarih verdi
Burs ve kredi ödemeleri başladı!
Burs ve kredi ödemeleri başladı!
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster