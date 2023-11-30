Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak?  Yeni asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Ocak ayına yaklaşırken gözler asgari ücret zam tahminlerine çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranın belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Peki 2024 asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret toplantıları ne zaman? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

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