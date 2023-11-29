Asgari ücret zammında tahminler ne? İşte masadaki rakamlar... Sosyal Güvenlik Uzmanı Duman A Haber'de kulislerdeki senaryoları aktardı
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta planlanıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, asgari ücret zammında masada yer alacak rakamları ve kulislerde konuşulanları A Haber ekranlarında ayrıntısıyla aktardı. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi.
2024'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? gibi birçok sorunun cevabını Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber'de masadaki rakamlarla birlikte tek tek açıkladı.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman'ın açıklamalarına öne çıkan satır başları:
"Her sene aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanır. 1 Aralık'ta da ilk toplantı gerçekleşecek. Genelde de dört toplantıda karar alınmış olur.
2022 yılında enflasyonist ortam ve yıl içerisindeki enflasyonun çok değişken hale gelmesi, çalışan ve emekçinin alım gücünü enflasyon altında bırakmamak ve ezdirmemek için olağanüstü bir asgari ücret toplantısı için bir karar alınması gerektiğini gösterdi.
2022 Temmuz ayında bir ara dönem toplantısı oldu, 2023 Haziran ayında da ara dönem toplantısı oldu. Yani bu şu demek, bu aralık ayında belirlenecek asgari ücret 2024 yılının tümünü kapsayacak demek.
Ancak enflasyon baskılanamaz ise ve ciddi oranda alım gücüne zarar vermeye başlarsa, o zaman yıl ortasında yeniden asgari ücret tespit komisyonu toplantısı görebiliriz. Alım gücü gerçekten düşmüşse yetkililer bu noktada gerekli duruşları sergileyip kararlar alıyorlar.
2024 için bizim asgari ücretimizi 15 tane asgari ücret tespit komisyonu üyesi belirleyecek. 5 üye işçi sendikaları adına, 5 üye işveren sendikaları adına, 5 üye de kamu yararına bakanlık yetkileri orada olacak. Burada salt çoğunluk kararın verilmesi için yeterli olacak.
Malum şimdi 13 bin 414 TL bizim 31 Aralık'a kadar geçerli olacak brüt tutarımız. Bunun neti ise 11 bin 402 TL.
Yüzde 30'luk bir artışla, aylık brüt ücret 17 bin 438 TL'ye tekabül edecek. Net tutar ise 14 bin 822 TL oluyor. Aradaki fark ne, vatandaşımız bunu da çok soruyor; Sosyal Güvenlik Primi kesintisi oluyor yüzde 15, aslında ikinci bir kesinti daha vardı bu da vergi kesintisiydi. Ancak 2022 yılında alınan bir yasal düzenleme ile artık asgari ücretliden vergi kesilmiyor.
Yüzde 40'lık bir zam karşımıza çıkarsa, o zaman brüt rakam 18 bin 780 TL'ye yükselmiş oluyor. Bu durumda net maaşımız neredeyse, 15 bin 962 TL'ye gelmiş oluyor.
Asgari ücret artışı yaparken, iş verenin de hakları sorgulanarak, zora düşmeden işin sürekliliğini getiriyorlar.
Asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam oranı durumunda ise, net 17 bin 103 TL olurken, brüt ücret 20 bin 121 TL olarak bizlere yansıyor.
Yüzde 55'lik bir artış Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile gerçekleşirse, bu durumda brüt ücret 20 bin 792 TL olurken, net ücret ise 17 bin 673 TL gibi bir değere erişiyor.
2023'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkisiyle ocak ve temmuz aylarında gelen zamlar artırıldı."
ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLER?
İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da artacak. Yine asgari ücretli annenin doğum izni süresince aldığı iş göremezlik ödeneği zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak, primler ve borçlanma tutarları artacak.
HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?
Artışta özellikle enflasyonun dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. OVP tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.
Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor.
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