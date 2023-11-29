Asgari ücret zammında tahminler ne? İşte masadaki rakamlar... Sosyal Güvenlik Uzmanı Duman A Haber’de kulislerdeki senaryoları aktardı

Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi.

2024'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? gibi birçok sorunun cevabını Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber'de masadaki rakamlarla birlikte tek tek açıkladı.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman'ın açıklamalarına öne çıkan satır başları:

"Her sene aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanır. 1 Aralık'ta da ilk toplantı gerçekleşecek. Genelde de dört toplantıda karar alınmış olur.