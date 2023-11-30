2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? A Haber’de değerlendirildi

Biz de asgari ücretli sayısı yükseliyor. Asgari ücretle çalışmayan çok kişi de böyle bildirildiği için sayı yüksek. İş veren bir noktada sizin geleceğini çalıyor, sizin maaşını asgari ücretle gösterdiği zaman, devletten vergi ve prim kaçırıyor. Sizin de ileride alacağınız emekli maaşı ve kıdem tazminatı düşüyor.