2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? A Haber'de değerlendirildi
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi önümüzdeki hafta planlanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masadaki rakamlar neler? İşte detaylar...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alacak senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
İşte Faruk Erdem'in açıklamalarında öne çıkanlar:
Asgari ücreti biraz yanlış değerlendiriyoruz. Asgari ücret aslında şu; bundan daha az maaş verilemez. İkinci bir cümleyi de ben ekleyelim, 'bundan daha fazla maaş ver' demektir.
Özellikle asgari ücretin brüt rakamı birçok hesaplamanın da parametresini oluşturuyor. İşsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primi, Bağ-Kur primi, sosyal yardımların gelir kriterleri buna göre belirleniyor.
Asgari ücret 81 milyona dokunan bir rakam. Bunu bir geçim ücreti olarak görmeye başladığımız andan itibaren, ücretlerin genel seviyesi bu rakamlara yaklaşmaya başlıyor. Bu da tehlikeli bir durum.
Biz de asgari ücretli sayısı yükseliyor. Asgari ücretle çalışmayan çok kişi de böyle bildirildiği için sayı yüksek. İş veren bir noktada sizin geleceğini çalıyor, sizin maaşını asgari ücretle gösterdiği zaman, devletten vergi ve prim kaçırıyor. Sizin de ileride alacağınız emekli maaşı ve kıdem tazminatı düşüyor.
ASGARİ ÜCRETTE GERİ SAYIM BAŞLADI
Bundan önceki 10-15 yıllık verilere baktığımız gerçekleşen enflasyonun üzerinde asgari ücret artışları oldu.
2016'ya kadar çift asgari ücret belirleniyordu Türkiye'de. 2016'dan sonra her yıl için tek bir asgari ücret belirlendi. Ancak pandemiden sonra özellikle 2022 ve 2023'te enflasyonunda etkisiyle asgari ücret tespit komisyonu toplandı ve asgari ücret tekrardan belirlenmiş oldu.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU HAZİRAN AYINDA DA TOPLANIR MI?
Çalışma Bakanımızın açıklamasında "Biz çalışmalarımızı tek asgari ücret üzerinden yapıyoruz. Ancak ihtiyaç olursa da Haziran'da da toplanırız." dendi.
6 aylık enflasyona baktığımız zaman OVP'deki yüzde 65'lik hedeften yüzde 38, yüzde 40 civarında bir rakam çıkıyor.
ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLER?
İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da artacak. Yine asgari ücretli annenin doğum izni süresince aldığı iş göremezlik ödeneği zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak, primler ve borçlanma tutarları artacak.
HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?
Artışta özellikle enflasyonun dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. OVP tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.
Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor.
Asgari ücrete %35 oranında zam yapılması durumunda maaş, 15 bin 392 TL olacak.
Asgari ücrete gelen zam oranı %40 olursa maaş, 15 bin 962 TL olacak.
Asgari ücrete gelen zam oranı %45 olursa maaş, 16 bin 532 TL olacak.
Asgari ücrete gelen zam oranı %50 olursa maaş, 17 bin 103 TL olacak.
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