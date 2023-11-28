Elon Musk'ın İsrail ziyareti sırasında alçakça manipülasyon! Hamas'tan Gazze daveti! Palavraları gördü sıra gerçeklerde...
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un İsrail'i ziyareti sırasında servis edilen "İçinde çok sayıda boş mermi bulunan beşik" görüntüsünün manipülasyon içerdiği ortaya çıktı. İşgalci İsrail'in palavralarının ardından Hamas'tan Musk'a bir davet geldi. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, "İsrail bombardımanının yarattığı yıkımın büyüklüğünü görmesi için Musk'ı Gazze'ye çağırıyoruz" dedi. Gazeteci Mustafa Tanyeri, A Haber’de Filistin yanlısı tutumuyla bilinen Elon Musk’ın son açıklamalarına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Gazeteci Mustafa Tanyeri, A Haber'de Filistin yanlısı tutumuyla bilinen Elon Musk'ın son açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Gazeteci Mustafa Tanyeri'nin açıklamalarındaki satır başları:
Elon Musk, İsrail-Filistin meselesinde hakkaniyetle bir duruş sergiledi. Bu İsrail'in yaptığı vahşeti de açıkça kınayarak bunun doğru olmadığını belirtti.
Dünya genelinde ise bu görüntülerden rahatsız olan insanların sevgilisi haline geldi. Zaten popüler olan bir insanı ve bu anlamda popülaritesini daha fazla genişletti.
Bu durum, dünyadaki Siyonist lobinin tepkisini çekti. Birtakım firmaları X'e reklam vermekten uzaklaştıracak bir çalışma yaptılar. Bir organizasyon reklamların X'ten çekilmesi ve verilmemesine yönelik bir kampanya başlattı ve etkili oldu.
X, dünyadaki düşünce özgürlüğünün en geniş anlamda yansıtılabildiği bir sosyal medya platformu. Dolayısıyla, dünyada Siyonist yapı buru durumdan rahatsız oldu.
Elon Musk'a 7 Ekim'de Hamas'ın saldırıda bulunduğu bölgedeki birtakım yerleri gezdirdiler ve yaşananları göstermeye çalıştılar güya. Ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 günlük süreçteki açıklamalarının biraz tersine bir durum oldu.
Dün yaptığı açıklama, "Masum insanları öldürenlerin yok edilmesi gerekiyor" demesi, Musk'ın bugüne kadar ki yaptığı konuşmalarla hiç örtüşmüyor.
Bu durum, X'in politikalarına yansıyabilir. Tabii henüz böyle bir durum söz konusu değil ancak, alttan bir çalışma gerçekleşebilir.
MUSK'IN İSRAİL ZİYARETİNDEKİ ALÇAKÇA MANİPÜLASYON
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un İsrail'i ziyareti sırasında servis edilen "İçinde çok sayıda boş mermi bulunan beşik" görüntüsünün manipülasyon içerdiğini bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan görüntülerin, Katil İsrail'in propagandasını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.
Musk'ın ziyareti sırasında, "Hamas'ın Kibbutz'a saldırısının sembollerinden biri olan beşik" ifadeleriyle servis edilen görüntülerde manipülasyon tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Musk'a gösterilen beşiğin içinde çok sayıda boş mermi kovanı görülmektedir. Öte yandan 12 Kasım'da Eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde bu ayrıntı yoktur. Beşiğin, 'içindeki çocukla Hamas saldırısının ortasında kaldığı' iddia edilmektedir.
Görüntüler incelendiğinde, 'saldırıdan kalma boş mermi kovanları' ile dolmuş beşikte herhangi bir hasar görülmemektedir. Ayrıca mermi kovanları Merkava tanklarında ikincil silah (makineli tüfek) olarak kullanılan MG3'ün mühimmatıdır. Beşikte, makineli tüfek için kullanılan mühimmat kemeri (zinciri) parçaları açıkça görülmektedir."
"HASAR, PİYADE TÜFEKLERİYLE VERİLECEK ÖLÇÜDE DEĞİL"
Kibbutz'ta bir eve sığınan ve Hamas tarafından bir süre rehin tutulan İsrailli Yasmin Porat'ın, İsrail'in resmi yayın organı KAN Radyosu'nda yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin evlere tank ve silahlarla doğrudan saldırdığını, sığındıkları evin de İsrail tankları tarafından iki kez hedef alındığını söylediği aktarıldı.
İsrail'in Kibbutz'tan servis ettiği görüntülerin, evlerdeki hasarın piyade tüfekleriyle verilecek ölçüde olmadığını gösterdiği belirtilen açıklamada, "Görüntüler, Porat'ın, 'İsrail tankları Kibbutz'taki evleri tankla vurdu' açıklamasını doğrular niteliktedir. Porat, Kibbutz'ta öldürülen insanların, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısı sırasında çapraz ateşte öldüğünü söylemiştir." ifadelerine yer verildi.
HAMAS'TAN MUSK'A GAZZE DAVETİ
Hamas, Space X, Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti.
Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Tel Aviv yönetiminin belirttiği hedeflere ulaşamadığını söyledi. İsrail'i ziyaret eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD'li milyarder Elon Musk'ı Gazze'ye davet eden Hamdan, "İsrail bombardımanının yarattığı yıkımın büyüklüğünü görmesi için Musk'ı Gazze'ye çağırıyoruz" dedi.
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