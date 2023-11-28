Elon Musk’ın İsrail ziyareti sırasında alçakça manipülasyon! Hamas’tan Gazze daveti! Palavraları gördü sıra gerçeklerde...

Dün yaptığı açıklama, "Masum insanları öldürenlerin yok edilmesi gerekiyor" demesi, Musk'ın bugüne kadar ki yaptığı konuşmalarla hiç örtüşmüyor.

Bu durum, X'in politikalarına yansıyabilir. Tabii henüz böyle bir durum söz konusu değil ancak, alttan bir çalışma gerçekleşebilir.