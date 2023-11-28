Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? A Haber’de tarih verildi! İşte asgari ücret zammında masadaki senaryolar...

Yıl sonuna yaklaşırken milyonların beklentisi git gide artıyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, canlı yayında çalışan emekliye 5 bin TL'nin ne zaman yatacağına ve asgari ücret zammında masadaki senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarda yer alan satır başları:

10 milyon 430 bin çalışmayan emekli tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL'lik bir ikramiyeden faydalanmıştı. İkramiyeler ise Kasım ayında içerisinde çalışmayan emeklinin hesabına yatmıştı.