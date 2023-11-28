Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? A Haber'de tarih verildi! İşte asgari ücret zammında masadaki senaryolar...
Milyonlarca çalışan emeklinin gözü 5 bin TL'lik ikramiyenin ne zaman yatacağına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklamanın ardından milyonlarca çalışan emekli için müjdeyi verdi. Peki, çalışan emekliyet 5 bin TL'lik ikramiye ne zaman yatacak? Milyonların beklentisi git gide artarken, A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında düzenlenecek asgari ücret komisyonları toplantılarında masadaki rakamlar ne olacak? Yeni asgari ücret için tahminler neler? İşte tüm detaylar...
Yıl sonuna yaklaşırken milyonların beklentisi git gide artıyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, canlı yayında çalışan emekliye 5 bin TL'nin ne zaman yatacağına ve asgari ücret zammında masadaki senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarda yer alan satır başları:
10 milyon 430 bin çalışmayan emekli tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL'lik bir ikramiyeden faydalanmıştı. İkramiyeler ise Kasım ayında içerisinde çalışmayan emeklinin hesabına yatmıştı.
Ancak buradaki püf nokta, yaklaşık 4,7 milyon çalışan emekli bu ikramiyeden faydalanamamıştı. Bunların 1,6 milyonu ise çiftçi kayıt sistemine kayıtlıydı. Geri kalan rakam ise çalışan emeklileri kapsıyordu.
4,7 milyon çalışan emeklinin ikramiyeden faydalanamaması bir nevi kırgınlığa sebep olmuştu. Başkan Erdoğan'da 'bu kırlığın farkındayız bununla ilgili çalışmaya yapacağız' demişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu hazırlığını tamamladı. Bu hazırlanan önergede geçtiğimiz gün AK Parti grubuna gönderilmiş oldu.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Önümüzdeki süreçte kanan teklifi TBMM'ye sunulacak ve yakın zamanda sunulmasını bekliyoruz. Bilindiği üzere, AK Parti 80 maddelik Torba Yasa Kanunu TBMM'ye sunmuştu. Bu hazırlanan önergede torba yasasının içerisine eklenecek.
Ardından TBMM'de yasalaştıktan sonra ise çalışan emekliler ise 5 bin TL'lik ikramiyeden faydalanmış olacak.
Biz ocak ayına kadar çalışan emeklilerin de 5 bin TL'lik ikramiyeden faydalanacağını bekliyoruz.
ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR
Aralık ayına sayılı günler kaldı bu da asgari ücretteki beklentilerini elbette artırıyor. Çünkü aralık ayında 2024 yılının asgari ücret rakamı belli olacak.
İlk öncelikle aralık ayında hangi gün ilk toplantı yapılacak, bunun tarihi henüz belli değil. Ancak aralık ayı içerisinde dört toplantı yapılacak.
KOMİSYONDA KİMLER YER ALACAK?
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik temsilcilik olacak. 5 kişilik hükümet tarafı komisyonda hakem rolünü üstlenecek.
4 toplantı yapılacak. Bu toplantılardan 3'ü istişare toplantısı olacak. Rakamlar masaya yatırılarak, bunun üzerinden istişareler gerçekleşecek. Son toplantı olan dördüncü toplantıda ise rakam belirlenmiş ve Başkan Erdoğan'a gitmiş olacak.
Rakamdaki son rötuşu Başkan Erdoğan yapmış olacak.
2024 yılının ocak ayına girmeden asgari ücret artık netleşmiş olacak. Her hafta, bir toplantının yapılmasını bekliyoruz.
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