Özel okullarda kayıt ücreti baskısı! Gelecek yılın parasını yüzde 100 zamlı istiyorlar

Bazı özel okullar velilerden gelecek yılın okul ücretlerini istemeye şimdiden başladı. Hem de %100'ün üzerinde bir zamla. Ancak uzmanlar bunun yasal olmadığını söylüyor. Peki veliler böyle bir durumla karşılaştığında ne yapmalı? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.

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