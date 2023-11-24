24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özel okullarda kayıt ücreti baskısı! Gelecek yılın parasını yüzde 100 zamlı istiyorlar

Özel okullarda kayıt ücreti baskısı! Gelecek yılın parasını yüzde 100 zamlı istiyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 10:35
Bazı özel okullar velilerden gelecek yılın okul ücretlerini istemeye şimdiden başladı. Hem de %100'ün üzerinde bir zamla. Ancak uzmanlar bunun yasal olmadığını söylüyor. Peki veliler böyle bir durumla karşılaştığında ne yapmalı? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayıt ücreti baskısı! Ne yapmaya çalışıyorlar?
Kayıt ücreti baskısı! Ne yapmaya çalışıyorlar?
Yardım TIR’ları Refah’tan giriş yapıyor
Yardım TIR’ları Refah’tan giriş yapıyor
Ara tatil kalksın mı?
Ara tatil kalksın mı?
HEDEP’liler Meclis’i karıştırdı!
HEDEP’liler Meclis’i karıştırdı!
Hollywood’da Gazze isyanı!
Hollywood'da Gazze isyanı!
Müslüman karşıtı eski diplomat gözaltında
Müslüman karşıtı eski diplomat gözaltında
Çocuklar üzerinden algı çabası
Çocuklar üzerinden algı çabası
Öğretmenleri Başkan Erdoğan’ı anlattı!
Öğretmenleri Başkan Erdoğan’ı anlattı!
Katil İsrail’in sahte propagandası kameraya yansıdı
Katil İsrail’in sahte propagandası kameraya yansıdı
Asrın felaketinde 960 öğretmen şehit oldu
Asrın felaketinde 960 öğretmen şehit oldu
68 ilde “MERCEK-6” Operasyonu!
68 ilde “MERCEK-6” Operasyonu!
“Akşener’in oğlu poşetle para dağıttı”
“Akşener’in oğlu poşetle para dağıttı”
Daha Fazla Video Göster