Emekli olmak isteyenlere fırsat! Ocak zammı öncesi bunu yapan 50 bin TL kazanacak!
Emekli olmak isteyenleri ilgilendiren haberin ayrıntıları netleşti. Buna göre emekli olmak için prim satın alacaklar, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapacaklar için son 1 ay kaldı. Ocak zammı öncesi başvuru yapanlar cebinde 50 bin liradan fazla para kalacak. Detayları A Haber canlı yayınında Faruk Erdem anlattı.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
"Emekli olabilmek için belli bir prime ihtiyaç var. Şu anda EYT'liler ve diğer emekli olan vatandaşlar eksik primi varsa bunu tamamlama yoluna gidiyorlar. Bu yollardan birisi de borçlanma yapmaktır. Vatandaş prim satın alabiliyor ve bunu emeklilikte kullanabiliyor.
Askerlik-doğum borçlanması yapılabiliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar yurt dışında yaşadıkları ve çalıştıkları dönemleri satın alabiliyorlar. Borçlanma yapabilme imkanı var ve bu liste uzun. Bu prim satın alma meselesi para ile yapılıyor. Bunu da asgari ücret belirliyor.
Brüt asgari ücreti yüzde 32'si doğum ve askerlik borçlanmasında yurt dışı borçlanmasında ise yüzde 45'i ödeniyor. Şu anda brüt askeri ücret 13 bin 414 TL. 1 aylık pirim almanın bedeli 4 bin 292 lira civarında oluyor. Asgari ücret aralık ayında belli olacak. Biz de asgari ücrette yüzde 40-50 arası bir artış bekliyoruz.
Dolayısıyla bu borçlanmaları yapmak isteyenler yeni asgari ücretten borçlanacaklar. Dolayısıyla ocak ayında başvuru yaparlarsa daha fazla ödeme yapacaklar. Aralık ayında başvuru yapacaklar ise 50 bin lira kazançları olacak.
Şu anda 1 aylık ödeme 4 bin 292 TL. Eğer bu rakam yüzde 40 artarsa 6 bin TL'ye çıkacak. Yüzde 50 artarsa 6 bin 435 TL'ye çıkacak. Yıllık 50 bin TL ödüyorsunuz 1 yıllık prim almak için eğer yüzde 40 artarsa 72 bin TL'ye yüzde 50 artarsa 77 bin TL çıkacak. 2 yıllık bir çocuk borçlanması şu anda 103 bin TL yüzde 40 artarsa 14 bin TL olacak yüzde 50 artarsa 154 bin TL olacak. Buradaki borçlanma farkı 50 bin TL'yi geçiyor.
Aralık ayının sonuna kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapılırsa aralık ayı rakamları üzerinden ödeme yapabilirler ancak aralık ayında sonra başvuru yaparlarsa 50 binden fazla bir ödeme ortaya çıkacak."
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