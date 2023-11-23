Emekli olmak isteyenlere fırsat! Ocak zammı öncesi bunu yapan 50 bin TL kazanacak!

Şu anda 1 aylık ödeme 4 bin 292 TL. Eğer bu rakam yüzde 40 artarsa 6 bin TL'ye çıkacak. Yüzde 50 artarsa 6 bin 435 TL'ye çıkacak. Yıllık 50 bin TL ödüyorsunuz 1 yıllık prim almak için eğer yüzde 40 artarsa 72 bin TL'ye yüzde 50 artarsa 77 bin TL çıkacak. 2 yıllık bir çocuk borçlanması şu anda 103 bin TL yüzde 40 artarsa 14 bin TL olacak yüzde 50 artarsa 154 bin TL olacak. Buradaki borçlanma farkı 50 bin TL'yi geçiyor.