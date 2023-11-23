İsrail zindanlarında kaç Filistinli var? İsrail'in tutsakları arasında 80 kadın ve 200 çocuk var

İsrail'in serbest bırakacağını açıkladığı Filistinliler kimler ve İsrail cezaevlerinde kaç Filistinli var? Serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin yüzde 40'ı, 18 yaş altı erkeklerden ve kadınlardan oluşuyor. İşte tüm detaylar…

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