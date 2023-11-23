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Cemevi Başkanlığı 1 yılı geride bıraktı! 620 cemevinin sorununa anında ve yerinde çözüm

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Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Cemevi Başkanlığı 1 yılı geride bıraktı! 620 cemevinin sorununa anında ve yerinde çözüm

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, görevde birinci yılını tamamladı. Geçen süre zarfında, 620 cemevinin sorunlarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat ilgilenildi. Bakım-onarımdan, temizlik ihtiyaçlarına kadar her talepleri yerine getirildi. Üstelik kültürün korunması için de harekete geçildi. 2024'ün şubat ayında, Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi hizmete alınacak.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, görevde bir yılını tamamladı. Cemevlerinin çalınacak kapısı, sorunlarını dermanı oldu.

Alevi kültürünün yaşadığı sorunlar, Türkiye'nin hassas tarafı oldu yıllar boyu. Başkan Erdoğan için ise "birlik ve beraberlikle" kültürü yaşatmak mümkündü. Cemevlerini ihmal etmedi. Muharrem ayında iftar sofrasına oturdu. Lokmasını bölüştü. Usül neyse adet neyse öyle oldu o gün de. Dualara eşlik etti. Devletin varlığını hissettirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan için bu kadarı yetmezdi. Cemevlerinin sorunları için bir üst çatı lazımdı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu ve görevde 1 yılını geride bıraktı.

Başkanlığın ilk işi, sahaya inmek oldu. Geniş kapsamlı incelemeler yaptı. Cemevlerinin talep ve ihtiyaçlarını rapor altına aldı. 1 yıllık sürede, 620 cemevinin bakım onarım dahil olmak üzere birçok isteğini değerlendirmeye aldı, verdiği hiçbir hizmetin peşini bırakmadı kesintisiz sürmesine özen gösterdi.

Alevi-Bektaşilik'in korunmasına yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirildi. Konferans ve sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlendi, akademik araştırmalara destek verildi. Bu çerçevede özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle de çeşitli iş birliklerine gidildi.

Süreç bitmedi. İhtisas kütüphanesi geliyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında atılacak önemli bir adımı açıkladı. Kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunması için 2024 yılının şubat ayı içerisinde Alevilik-Bektaşilik İhtisas Kütüphanesi'nin hizmete açılacağını duyurdu.

1 yıl geride kaldı! Anında ve yerinde çözüm 1 YIL GERİDE KALDI! ANINDA VE YERİNDE ÇÖZÜM
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