Cemevi Başkanlığı 1 yılı geride bıraktı! 620 cemevinin sorununa anında ve yerinde çözüm

Alevi kültürünün yaşadığı sorunlar, Türkiye'nin hassas tarafı oldu yıllar boyu. Başkan Erdoğan için ise "birlik ve beraberlikle" kültürü yaşatmak mümkündü. Cemevlerini ihmal etmedi. Muharrem ayında iftar sofrasına oturdu. Lokmasını bölüştü. Usül neyse adet neyse öyle oldu o gün de. Dualara eşlik etti. Devletin varlığını hissettirdi.