CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Tunç Soyer’i üzecek açıklama: Memnuniyette azaldıysa diğer aday adayları düşünülebilir

SOYER GİDİCİ Mİ?

Özel'in 'Başarıları anketlerle destekleniyor' diyen belediye başkanları arasında Soyer'in ismini saymaması siyaset kulislerinde 'Soyer gidici' yorumlarına neden oldu.

DEĞİŞİMİ İLK BEN DİLLENDİRDİM DEDİ AMA…

Özgür Özel'e yaranmak için art arda açıklamalar yapan Soyer, kurultay öncesi parti içi değişimi ilk kendisinin dillendirdiğini öne sürüp tekrar aday gösterilmesi ile ilgili olarak da "Bir sürpriz yaşayacağımı düşünmüyorum. Adaylık ile ilgili bir değişiklik olacağını sanmıyorum" dedi. Ardından da yerel bir internet sitesine verdiği röportajda kendisine yöneltilen "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusuna "Ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum." Şeklinde yanıt verdi.