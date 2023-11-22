CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Tunç Soyer'i üzecek açıklama: Memnuniyette azaldıysa diğer aday adayları düşünülebilir
CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimler öncesi adaylığı tehlikeye girerken, Soyer CHP'deki kurultay öncesinde değişimcilerin yanında durmamıştı. Soyer CHP genel başkanının Özgür Özel olmasıyla bir şok geçirirken, genel merkezin yapacağı anket öncesi İzmirlilere şirin gözükmek için önceki gün kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı gönderdi. Soyer göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını iddia ederken CHP Sözcüsü Deniz Yücel Soyer'in adaylığı hakkında konuştu. Yücel "Memnuniyette azaldıysa diğer aday adayları düşünülebilir." ifadelerini kullandı.
4 Kasım'da Ankara'da gerçekleşen CHP Kurultayında mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sandıktan değişimcilerin adayı Özgür Özel çıkınca büyük şok yaşadı.
ADAYLIĞI TEHLİKEYE DÜŞTÜ
Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi yeniden adaylığı tehlikeye düşen Soyer'in morali, Özgür Özel'in aday belirleme sürecine ilişkin açıklamaları ile iyice bozuldu.
İZMİR İÇİN 'ANKET' DEDİ
Katıldığı canlı yayında adaylık sürecine değinen Özel "İstanbul, Ankara ve Aydın'da sorun yok. Onların başarıları anketlerle de destekleniyor. İstanbul, Ankara, Aydın'ı Parti Meclisi'ne önereceğim. İzmir'le birlikte 8 Büyükşehir'de anket var." dedi.
SOYER GİDİCİ Mİ?
Özel'in 'Başarıları anketlerle destekleniyor' diyen belediye başkanları arasında Soyer'in ismini saymaması siyaset kulislerinde 'Soyer gidici' yorumlarına neden oldu.
DEĞİŞİMİ İLK BEN DİLLENDİRDİM DEDİ AMA…
Özgür Özel'e yaranmak için art arda açıklamalar yapan Soyer, kurultay öncesi parti içi değişimi ilk kendisinin dillendirdiğini öne sürüp tekrar aday gösterilmesi ile ilgili olarak da "Bir sürpriz yaşayacağımı düşünmüyorum. Adaylık ile ilgili bir değişiklik olacağını sanmıyorum" dedi. Ardından da yerel bir internet sitesine verdiği röportajda kendisine yöneltilen "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusuna "Ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum." Şeklinde yanıt verdi.
İZMİRLİ SEÇMENE ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN YENİ YÖNTEM
Özel ve Soyer cephesinden aday belirleme sürecine ilişkin art arda gelen açıklamalar sonrası Soyer, partisinin kentte yapacağı memnuniyet anketi öncesi İzmirlilere şirin gözükmek için yeni yol ve yöntemlere başvurdu
Önceki gün kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı gönderen Soyer, göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını öne sürdü.
Attığı mesajda yaptığını iddia ettiği icraatların bir de linkini paylaşan Soyer altına da "Söz verdik, yaptık. Birlikte başardık" ifadelerini kullandı. Aynı Soyer önceki gün katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı mısınız?" şeklindeki soruya, "Net olarak aday adayıyım" diyerek cevap vermişti.
ALAY KONUSU OLDU
Soyer'in yaptığı yatırımları İzmirliye anlatmak için SMS yöntemine başvurması siyaset kulislerinde Soyer panikledi yorumlarına neden oldu. Öte yandan Soyer'in '165 projeden 147'sini hayata geçirdik' şeklindeki açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Soyer'in açıklamalarının altına yorum yapan çok sayıda İzmirli Soyer'in hayata geçirdiğini iddia ettiği yatırımları göremediklerini öne sürdü.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel katıldığı canlı yayında Tunç Soyer'in adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Yücel'in açıklamasında öne çıkanlar:
"İYİ PARTİ DE ADAY ÇIKARACAK"
İYİ Parti'nin İzmir'de aday çıkarması gündemde. Ümit Özlale aday olma niyetini açıkladı. Oy oranıyla ilgili bir şey söylemek mümkün değil ama İzmir'i aday kim olursa olsun kazanacağız.
"MEMNUNİYET AZALDIYSA DİĞER ADAY ADAYLARI DÜŞÜNÜLEBİLİR"
Tunç Soyer yeniden aday olmak istediğini söyledi. Öncelikle belediyelerin CHP'de olduğu illerde anketler yapılacak. Memnuniyet varsa devam edecekler. Memnuniyette azaldıysa diğer aday adayları düşünülebilir.
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