CHP'nin içine Alman medyası kaçmış! Başkan Erdoğan'ın tarihi "İkinci One Minute" konuşmasını hedef aldılar: Gayet soğuk karşılandı
Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı ziyaret esnasında Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu soruya verdiği cevaplar dünya genelinde geniş yankı bulurken bu tarihi çıkış "İkinci One Minute" olarak değerlendirildi. Gazze'ye yönelik konuşan Erdoğan'ın cümleleri dünya genelinde manşet olurken CHP'li Sözcüsü Deniz Yücel düzenlediği basın toplantısında aklınca bu sözleri küçümsemeye çalıştı. Yücel, Başkan Erdoğan'ın tarihi çıkışına yönelik "Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından gayet soğuk karşılandı. Alman medyasında da alay konusu oldu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti esnasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında Gazze konusunda Almanya'nın tutumu konusunda verdiği ayar dünya basınında geniş yankı buldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİNCİ "ONE MINUTE"
Adeta "İkinci One Minute" çıkışı olarak nitelendirilen bu çıkış, Almanya Başbakanı Scholz'un dengesini bozarken ülke medyası da başbakanları sert dille eleştirdi.
KATİL DESTEKÇİLERİ KUDURDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alman bir gazetecinin yönelttiği İsrail sorusuna verdiği yanıtla dünyada bir kez daha ses getirirken, katil destekçilerini kudurttu.
ALMAN GAZETECİYE TARİHİ AYAR
"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son haftalarda Hamas tarafından İsrail'e olan terör saldırısından sonra açıklamalarınız sadece Almanya'da değil başka NATO ittifakı ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya da bu devlet anlayışıdır. Diğer taraftan İsrail'in faşist bir devlet olduğunu söylediniz. Hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Neden soykırım diyorsunuz? İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına ve yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgüte neredeyse NATO ittifakı içerisindeki müttefikler tarafından terör örgütü olarak tanınan bu örgütü nasıl kurtuluş örgütü olarak tanıyabilirsiniz? Siz Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz? Eurofighter talebinizi Almanya kabul edecek mi? NATO içerisinde de bu ilişkileri tehlikeye atıyor musunuz?" sorularına Başkan Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:
"SEN BİR HRİSTİYAN OLARAK, KİLİSELERİN VURULMASINDAN RAHATSIZ OLMUYOR MUSUN?"
"NATO'nun içinde düşüncesi kanaatini kimin ne olursa olsun. Rusya Ukrayna savaşında herkes kimin yanında yer alıyor Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya ile de görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak kiliselerin vurulmasından rahatsız değil misin? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz. Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir."
"SORULARINIZ VİCDANİ VE İNSANİ OLSUN"
Başkan Erdoğan diğer yandan "Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Öyle bir soru sorun ki sorularınız vicdani olsun, insani olsun. Biz de cevaplarımızı o şekilde verelim." ifadelerini kullandı.
ALMAN BILD ÇILDIRDI: SKANDAL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da adeta ikinci 'One Minute' konuşmasında verdiği tarihi ayar, Alman basınını kudurttu. Soykırımcıların destekçisi Alman Bild gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Almanya'da mazlumun sesi olduğu konuşmasını "skandal" olarak manşetledi.
CHP'NİN İÇİNE ALMAN BASINI KAÇMIŞ
CHP de Başkan Erdoğan'ın çıkışına tıpkı Alman basını gibi bakarken CHP Sözcüsü Deniz Yücel Başkan Erdoğan'ın tarihi çıkışını değerlendirdi. Yücel "Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Almanya'ya resmi bir ziyarette bulundu. Burada Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından oldukça soğuk karşılandı. Alman medyasında da alay konusu oldu. Ülkemiz adına üzülüyoruz." sözleriyle Başkan Erdoğan'ın tarihi çıkışını aklınca küçümsemeye çalıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretsiz doğal gaz uygulaması ne zaman bitecek, kaç ay geçerli? 25 metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL?
- Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? dvprogram.state.gov Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Green Card son gelişmeler...
- 195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray'dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek
- Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Yarın Karabük'te okullar tatil mi? 21 Kasım Salı Karabük'te okul var mı, tatil edildi mi? Son dakika Valilik açıklaması...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...
- 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...
- Balın sahte olduğunu ortaya çıkaran tek yöntem! Sahte ile gerçek arasındaki fark...
- DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...
- BINHO BORSA İŞLEM TARİHİ: 1000 Yatırımlar Holding ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı...
- Ekos borsada ne zaman işlem görecek? EKOS Teknoloji kaç lot verdi? Kasım 2023 halka arz sonuçları...
- ALES ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr