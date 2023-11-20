CHP'nin içine Alman medyası kaçmış! Başkan Erdoğan'ın tarihi "İkinci One Minute" konuşmasını hedef aldılar: Gayet soğuk karşılandı

ALMAN GAZETECİYE TARİHİ AYAR

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son haftalarda Hamas tarafından İsrail'e olan terör saldırısından sonra açıklamalarınız sadece Almanya'da değil başka NATO ittifakı ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya da bu devlet anlayışıdır. Diğer taraftan İsrail'in faşist bir devlet olduğunu söylediniz. Hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Neden soykırım diyorsunuz? İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına ve yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgüte neredeyse NATO ittifakı içerisindeki müttefikler tarafından terör örgütü olarak tanınan bu örgütü nasıl kurtuluş örgütü olarak tanıyabilirsiniz? Siz Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz? Eurofighter talebinizi Almanya kabul edecek mi? NATO içerisinde de bu ilişkileri tehlikeye atıyor musunuz?" sorularına Başkan Erdoğan şu şekilde yanıt verdi: