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CHP'den bir Bay Kemal geçti! Kılıçdaroğlu'na veda zamanı! Devir teslim töreniyle siyasi kariyerine nokta koyuyor...

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Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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CHP’den bir Bay Kemal geçti! Kılıçdaroğlu’na veda zamanı! Devir teslim töreniyle siyasi kariyerine nokta koyuyor...

Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle damga vuran ve son olarak 28 Mayıs seçimlerinde mağlubiyetten kaçamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen değişimcilerin adayı Özgür Özel'e karşı delege seçimlerini kaybederek genel başkanlığa da veda etti. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu bugün ziyaret ederken iki ismin bugün düzenlenecek devir teslim töreninde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP ÇALIŞANLARINA VEDA

CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e teslim edecek Kemal Kılıçdaroğlu, parti personeliyle vedalaştı. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi salonunda düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra kendisini uğurlamaya gelen personelle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu'na, çiçek takdim edildi.

EVİNDE ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde gerçekleştirilecek olan devir teslim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

"DEVİR TESLİM TÖRENİ SONRASI AÇIKLAMA YAPARIZ"

Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Özel ve eşini kapıda karşılayarak, basına görüntü verdi. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası Özel ve eşini kapıyı kadar uğurladı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Kılıçdaroğlu ve eşini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Bundan sonra da ilerleyen süreçte hem ailecek hem de Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi hep önümüzü açacak. Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum; Sayın Genel Başkanın buraya kadar uğurlaması kendi nezaketini gösteriyor. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genel merkezdeki devir teslimden sonra bir açıklama yaparız" dedi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ 17.00'DE

CHP'de saat 17.00'de düzenlenecek devir teslim töreninde Kemal Kılıçdaroğlu görevini Özgür Özel'e devredecek.

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