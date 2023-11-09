Filistinli Musa Hicaz'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Türkiye bizim ağabeyimiz! Size bakınca yiğit Müslümanları görüyoruz...
Katil İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Can kayıpları en çok kadın ve çocuklardan oluşurken ABD ve AB ülkeleri yaşananlar karşısında üç maymunu oynadı. Türkiye ise Başkan Erdoğan liderliğinde katliama tepki gösterirken İstanbul'da Filistin'e destek amacıyla miting düzenlendi. Filistinli Musa Hicaz A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken İstanbul'daki mitingin Filistinliler tarafından izlendiğini ifade ederken, Allah Türkiye'den razı olsun. Büyük Filistin Mitingi'nde Reis ne konuşacak diye bekledik. Bütün Filistinliler Türkiye'yi ağabey gibi görüyor. Yiğit Müslümanları görüyoruz size bakınca." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik büyük bir katliam gerçekleştirirken mazlum Filistin halkı büyük bir soykırıma uğradı.
AB VE ABD İSRAİL'E DESTEK VERİYOR
Binlerce Filistinli yaşanan katliamda hayatını kaybederken, ölenlerin çoğu çocuklar oldu. Özellikle AB ve Avrupa ülkelerin İsrail'in bu katliamına karşı sessiz kalırken İsrail'e destek verdiler.
TÜRKİYE FİLİSTİN'İN ARKASINDA
Türkiye'de ise Başkan Erdoğan en başından beri Filistin halkına sahip çıkarken binlerce vatandaşın katıldığı Büyük Filistin Mitingi'nde dünyaya mesajlar verdi.
"GAZZE DE VATAN TOPRAKLARININ AYRILMAZ SANDIĞIMIZ BİR PARÇASIYDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze'nin de o olduğuna dikkati çekerek "Tıpkı Edirne neyse Üsküp'ün, Kırklareli neyse Selanik'in, Mardin neyse Musul'un, Gaziantep neyse Halep'in o olduğu gibi Gazze de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız bir parçasıydı. Nereden nereye geldik? Çanakkale Şehitliği'ne yolunuz düştüğünde ihmal etmeyin. Muhakkak gidin. Mezar taşlarının üzerindeki isimlere ve şehirlere iyi bakın. Orada, Balıkesirli'yle Şanlıurfalı'nın olduğu gibi Gazzeli'yle Üsküplü'nün yan yana yattığını göreceksiniz. Öyle ki Çanakkale Şehitleri listesinde Gazze, verdiği 53 şehitle bugün sınırlarımızın içindeki şehirlerin çoğunun üstünde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
ZİHNİMİZDEN, KALBİMİZDEN SÖKMEK İÇİN HER TÜRLÜ FIRILDAĞI ÇEVİRDİLER"
Türk milletini, kanı kadar, canı kadar, sevdası kadar kendinden olan tüm bu topraklardan ne yazık ki ayırdıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sadece fiziki olarak ayırmakla kalmadılar, zihnimizden ve kalbimizden sökmek için de her türlü fırıldağı çevirdiler. Milyonlarca insanımızın hayatını kaybettiği, milyonlarcasının evlerini bırakıp Anadolu'ya sığınmak zorunda kaldığı kara günlerden o aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek için bir araya geldiğimiz şu muhteşem toplantıdan, bir daha asla yeni Gazzeler ortaya çıkmasına izin vermeme azmiyle ayrılmalıyız. "
"TÜRK MİLLETİ ZULÜM KARŞISINDA HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDA YER ALDI"
Ne yazık ki Batı'nın her ülkesinin İsrail'e borçlu olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Borçlu oldukları için de konuşamıyorlar, seni ziyarete geliyorlar. Ziyarete gelerek senden adeta af diliyorlar. Ya bizim böyle bir derdimiz yok. Biz mazlumlardan yanayız? Şair ne diyor? Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem, Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem, Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım, Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam, Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam, Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale, Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum, Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin zulüm karşısında her zaman mazlumun yanında yer aldığına vurgu yaparak "Karşımızda Kudüs işgal edildiğinde, bu kutlu beldenin fatihlerinden Sultan Selahaddin'in türbesine gidip bin yıllık kinlerini kusanların siyaseti var. Karşımızda, İstanbul'un işgali sırasında 1453'teki fethin rövanşı edasıyla hareket edenlerin kursaklarında kalan hevesleri var. Hatırlayın, duvarlara 1453'ü yazanları unutmuyoruz değil mi?" dedi.
Başkan Erdoğan önderliğinde düzenlenen bu miting Filistin'de de yankı bulurken Filistinli Musa Hicaz A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte Hicaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1984 yılında İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 61 yaşındayım ve Kudüslüyüm. Mescid-i Aksa'ya 3 kez girebildim. Oraya girmemize izin vermiyorlar.
"BİZİM KANIMIZ SU ONLAR İÇİN"
Reisin dediği gibi "Dünya beşten büyüktür". Neredeyse bir Müslüman varsa onlar öldürebiliyor kendilerince. Bizim kanımız su onlar için. 11 bine ulaştı şehit sayımız ve yarısı çocuk.
"TÜRKİYE BİZİM AĞABEYİMİZ"
Zulüm dünyayı yönetiyor. Eksiklik bizim Müslüman liderlerimizde. Allah Türkiye'den razı olsun. Büyük Filistin Mitingi'ni bütün Filistinliler izledi. Reis ne konuşacak diye bekledik. Bütün Filistinliler Türkiye'yi ağabey gibi görüyor. Erdoğan bizim için en büyük ve en çok sevilen lider. Yiğit Müslümanları görüyoruz size bakınca.
"ERDOĞAN'I GÖRÜNCE ABDÜLHAMİD'İN TORUNLARINI GÖRÜYORUZ"
Sultan Abdülhamid'in torunlarını görüyoruz. Erdoğan'ı görünce aklımıza Abdülhamid, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman geliyor. Erdoğan kimseden korkmadan gerekeni söylüyor. Mazlumların yanında duruyor.
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