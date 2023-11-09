09 Kasım 2023, Perşembe
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Filistinli Musa Hicaz'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Türkiye bizim ağabeyimiz! Size bakınca yiğit Müslümanları görüyoruz...
Katil İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Can kayıpları en çok kadın ve çocuklardan oluşurken ABD ve AB ülkeleri yaşananlar karşısında üç maymunu oynadı. Türkiye ise Başkan Erdoğan liderliğinde katliama tepki gösterirken İstanbul'da Filistin'e destek amacıyla miting düzenlendi. Filistinli Musa Hicaz A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken İstanbul'daki mitingin Filistinliler tarafından izlendiğini ifade ederken, Allah Türkiye'den razı olsun. Büyük Filistin Mitingi'nde Reis ne konuşacak diye bekledik. Bütün Filistinliler Türkiye'yi ağabey gibi görüyor. Yiğit Müslümanları görüyoruz size bakınca." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...