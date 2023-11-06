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A Haber yayınında Gazze'de sıcak dakikalar! Katiller bölgeye aydınlatma fişekleri attı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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A Haber yayınında Gazze’de sıcak dakikalar! Katiller bölgeye aydınlatma fişekleri attı

Katil İsrail Gazze’de taş üstünde taş bırakmazken binlerce sivili öldürürken işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te terör estiriyor. Gazze sınırında gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun paylaşımlarda bulundu. A Haber canlı yayınında bölgeye aydınlatma mermileri atıldı. İşte o anlar…

İşgalci İsrail 2 koldan katliam yürütüyor. Gazze'de binlerce çocuk ve kadını öldürürken öldürürken işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te terör estiriyor.

Gazze sınırında gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son durumu aktardı. Gazze sınırında sıcak dakikalar yaşanırken, Haber yayınında bölgeye aydınlatma fişekleri atıldı.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un açıklamalarında yer alan satır başları:

Bombalara durmak bilmeden devam ediyor. Savaş uçakları havada ve şu anda büyük ihtimal bombayı bıraktılar. Kuzey bölümünün iç taraflarında sıcak temasın bu gece saatlerinde devam ettiğini gözlemeyebiliriz. Çok yoğun bir bombardıman var ancak sıcak bir temas henüz yok.

Günlerdir iki ileri bir geri, bir ileri iki geri şeklinde bir taktik izliyor İsrail ordusu. Geride bıraktığımız süreçte bir tane okula İsrail bayrağı astılar sanki çok büyük zafer kazanmışlar gibi…

Birçok vatandaştan kuzeyden güneye gitmeye çalışıyor. Bir taraftan toplar, diğer taraftan Obüslerle ateşleme yapılıyor. Gazze'de şu anda 10 dakikada bir çocuk ölüyor ve iki çocuk yaralanıyor, dünya ise bu durum izliyor. Gazze'deki direniş oldukça başarılı bulunuyor. Bunu bizde sahada gözlemleyebiliyoruz. Hamas İsrail güçlerine kadar halen daha direniyor.

A HABER CANLI YAYININDA GAZZE'YE AYDINLATMA FİŞEKLERİ ATILDI

Gördüğünüz gibi şu anda aydınlatma mermileri atıldı. Bu durumun ardından o noktadan ya sıcak bir çatışma veya Obüs atışları yapılıyor. Ne yapmaya çalışıyorlar bilinmiyor. Gördüğümüz yerler Gazze'nin kuzeyi ve tarım arazilerinin olduğu noktalar. 10 gündür gece gündüz o noktada sıkışıp kalan bir İsrail ordusundan bahsediyoruz. Direniş orada halen daha devam ediyor.

Dün Batı Kudüs'te başbakanlık konutu önünde yüzlerce kişi toplandı. Hatta İsrail polisinin vatandaşlarına müdahalesi sert olmuştu. İnsanlar ateşkes istiyor ancak tüm bunlara kulağını tıkayan bir Netanyahu var ortada.

Bundan önceki açıklamada, 'Rehineleri aramak için bir kara savaşına başlayacağız' dediler. Ancak rehinelerin nerede olduğunu bilen de yok. Bir taraftan korku ve panik havası hakim. Tel Aviv'de sürekli sirenler çalışıyor. 31 günde halen daha roket atma ve füze atma kapasitesine sahip olan bir Hamas görüyoruz. Tünellerin içerisinden çıkıp İsrail'in zırhlı araçlarına hedef alan imha eden Hamas söz konusu. Öte yandan öldürülen İsrail askeri de Netanyahu'yu zor durumda bırakıyor.

Netanyahu yabancı ülkelerin büyükelçileri ile buluştu ve onlara şöyle bir ifade kullandı. Netanyahu, "Bu savaş sizin savaşınızdır, bizim zaferimiz ise sizin zaferinizdir" dedi. Kendi saflarına çekmeye çalışıyor yabancı ülkelerin büyükelçiliklerini. Hal böyle olunca da İsrail kamuoyu parçalara bölünmüş durumda. Ateşkes barış şu anda uzaklarda bir hayal.

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