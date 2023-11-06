A Haber yayınında Gazze’de sıcak dakikalar! Katiller bölgeye aydınlatma fişekleri attı

Bundan önceki açıklamada, 'Rehineleri aramak için bir kara savaşına başlayacağız' dediler. Ancak rehinelerin nerede olduğunu bilen de yok. Bir taraftan korku ve panik havası hakim. Tel Aviv'de sürekli sirenler çalışıyor. 31 günde halen daha roket atma ve füze atma kapasitesine sahip olan bir Hamas görüyoruz. Tünellerin içerisinden çıkıp İsrail'in zırhlı araçlarına hedef alan imha eden Hamas söz konusu. Öte yandan öldürülen İsrail askeri de Netanyahu'yu zor durumda bırakıyor.