FETÖ ve PKK izleri! CHP'de değişen sadece isimler...OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: Kılıçdaroğlu Özgür Özel...

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. CHP'de bugüne nasıl geldi? Neler yaşandı? OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN