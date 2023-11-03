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Gazze'de soykırım nasıl durdurulacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 14:52
Son dakika haberi... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.
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Son dakika haberi... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu’nun sorularını yanıtladı.
Son dakika haberi... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı.
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