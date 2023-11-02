02 Kasım 2023, Perşembe
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Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail'in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi
Katil İsrail’in Gazze’deki katliamı 27. gününde sürüyor. Katil sürüsü Cibaliye Mülteci Kampı’nı iki kez vurdu. Bölgenin uydu görüntüsü yaşanan faciayı gözler önüne serdi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu kameraman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.