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Son dakika haberini A Haber canlı yayınında duyurdu! Katil İsrail'in iki kez vurduğu Cibaliye Kampı uydudan görüntülendi

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 10:24
Katil İsrail’in Gazze’deki katliamı 27. gününde sürüyor. Katil sürüsü Cibaliye Mülteci Kampı’nı iki kez vurdu. Bölgenin uydu görüntüsü yaşanan faciayı gözler önüne serdi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu kameraman Niyazi Kurt bölgeden son durumu aktardı.

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