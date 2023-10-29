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Katil İsrail'in Gazze katliamında 23. gün! A Haber sıcak bölgede

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 09:40
Son dakika haberi... Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Gazze sınırından sn gelişmeleri aktardı.
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