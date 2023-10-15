Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı protesto
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail hükümeti protesto edildi. AA Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, bölgeden son durumu aktardı.
İşgalci İsrail, 9 gündür Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Sivilleri katleden Netanyahu hükümetine bir tepki de Tel Aviv'de İsraillilerden geldi.
AA Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz, o noktadan detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Şu an İsrail'in başkenti Tel Aviv'deyiz. Buradaki kalabalığın arasında Hamas tarafından esir alınanların yakınları da var. Onlara destek vermeye gelenler de var.
"MÜZAKERE BAŞLAMALI"
Biraz önce birkaçıyla röportaj yaptım. Ekseriyetinin görüşleri şu yönde bir an önce İsrail hükümeti müzakereye başlamalı ve yakınlarımızı sağ salim bize getirmeli diyorlar.
"OLACAKLARI BİLİYORDUK! YILLARCA UYARDIK..."
İçlerinde bazı aktivistler de var. Bütün bu olanları İsrail'i sorumlu tutanlar da var. Hatta bir tanesi şu ifadeyi kullandı bütün bunların olacağını biz biliyorduk yıllarca da uyardık ama bizim İsrail içerisindeki oranımız çok az, sesimiz duyulmadı. 70 yıldır süren bir işgal var bütün bunların sonunda bu şiddet sarmalı ara ara ortaya çıkıyor diyenler de var.
"GAZZE'Yİ BOMBALAMAYI BIRAKMALI"
Hepsinin ittifak ettiği bir şey var İsrail hükümeti İsrail ordusu kaçırılan İsraillileri getirmek için elinden geleni yapmalı ve özellikle de müzakere etmeli. Müzakere etmeden bu olmaz diyenler var. Bazıları bir an önce Gazze'yi bombalamayı bırakmalı ve müzakere etmeli şeklinde beyanatlarda bulundular. Her gün burada İsrail Savunma Bakanlığı'nın önündeyiz yakınları geri dönene kadar protestolarına devam edeceklerini ve hükümetlerine bu mesajı vereceklerini söylüyorlar. Birçoğu hükümeti kaçırılan esirlerin geri getirilmesini bir öncelik olarak görmemekle suçluyor.
"AKRABALARIMIZ UMURLARINDA BİLE DEĞİL"
Hatta bazıları şunu söylediler onlar sadece hükümetteki ya da ordudaki pozisyonlarını korumak istiyorlar bizim esir alınan akrabalarımız umurlarında bile değil şeklinde eleştiriler yöneltenler oldu.
Gazze aralıksız bombalanmaya devam ediyor. İsrail'in sınıra yaptığı büyük bir yığınak var.
GENELİ KIZGIN VE ÖFKELİ: GİRELİM, YAKALIM, YIKALIM
İsraillilerinin geneli son derece kızgın öfkeli ve radikal açıklamaları destekliyorlar açıkçası. Hükümetin uygulamalarını destekliyorlar. Girelim yakalım yıkalım şeklinde. Ama benim bulunduğum yer istisna. Protesto düzenleyenler hükümetin politikalarına karşı. Bir an önce Gazze'yi bombalamayı bırakmayı ve müzakerelere oturarak hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen İsrailliler de var.
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