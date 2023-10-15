Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı protesto

"AKRABALARIMIZ UMURLARINDA BİLE DEĞİL"

Hatta bazıları şunu söylediler onlar sadece hükümetteki ya da ordudaki pozisyonlarını korumak istiyorlar bizim esir alınan akrabalarımız umurlarında bile değil şeklinde eleştiriler yöneltenler oldu.

Gazze aralıksız bombalanmaya devam ediyor. İsrail'in sınıra yaptığı büyük bir yığınak var.